Eve Air Mobility sélectionne Latecoere comme fournisseur des portes eVTOL

Eve Air Mobility (« Eve ») (NYSE : EVEX ; EVEXW) a sélectionné Latecoere (Paris:LAT) comme fournisseur des portes de son aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux.

Eve est un fabricant mondial d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL ou electric vertical take-off and landing), leader en matière de services et de logiciels dont l'objectif est d'accélérer la transition vers un vol durable et entièrement électrique. Basée à Melbourne, en Floride, aux États-Unis, Eve s’appuie sur une équipe de près de 1 000 employés à travers le monde dédiés à la conception et au développement d'un eVTOL à quatre passagers et un pilote ainsi qu'une suite holistique de services et de solutions d'exploitation agnostiques.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Latecoere concevra et produira les portes passagers et pilote de l’eVTOL, contribuant à franchir les étapes du programme en termes de développement, de certification et de trajectoire d’augmentation rapide des cadences. L'accent sera mis principalement sur la sécurité des systèmes, l'optimisation du poids et les engagements de faible émission carbone.

Greg Huttner, Directeur Général de Latecoere : « Ce contrat est le fruit d'une collaboration étroite entre nos équipes en France et en Amérique. Il permettra de renforcer notre expertise dans les composites et de positionner Latecoere sur un segment d'activité supplémentaire, notamment sur un programme aux perspectives de marché florissantes. Nos équipes sont plus qu’enthousiastes à l’idée de soutenir le développement et la réussite d’Eve pour le futur de la mobilité urbaine. »

L'année dernière, Eve Air Mobility a annoncé que sa première usine de production d'eVTOL serait située à Taubaté, dans l'État de São Paulo, au Brésil. L’entreprise a commencé l'assemblage de son premier prototype eVTOL grandeur nature qui sera suivi d'une campagne de tests. Eve a le plus grand carnet de commandes de l'industrie avec des lettres d'intention allant jusqu’à 2 900 eVTOL, et un début des livraisons et une entrée en service prévus en 2026.

A propos de Latecoere

Partenaire de rang 1 des grands donneurs d’ordre industriels (Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft Company, Lockheed Martin, RTX, Thales), Latecoere sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. Le Groupe intervient dans tous les segments de l’industrie aérospatiale (commercial, régional, d’affaires, défense, spatial), dans deux domaines d’activités :

Aérostructures (61 % du CA) : portes, fuselage, voilure et empennage, bielles et service client ;

Systèmes d’interconnexion (39 % du CA) : câblage, meubles avioniques, équipements embarqués, produits électroniques et service client.

Le Groupe employait au 31 décembre 2023, 5497 personnes dans 14 pays. Latecoere est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR001400JY13 - Reuters : AEP.PA - Bloomberg : AT.FP