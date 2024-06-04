Visa发行第100亿枚代币，为全球电子商务带来400亿美元增量收入

Visa宣布，自2014年推出该技术以来，该公司已发行了100多亿代币。

Visa宣布，自2014年推出该技术以来，该公司已发行了100多亿代币。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa今天宣布其代币化技术达到重要里程碑，数据显示Visa代币去年已为全球企业增加了400亿美元1的电子商务收入，并避免了6.5亿美元2的欺诈损失。Visa还宣布，自2014年推出该技术以来，已发行了100多亿代币。

在过去10年中，Visa通过代币化技术进一步提高了整个支付生态系统的安全性。代币化技术是一种用可隐藏敏感支付数据的加密秘钥代替敏感个人数据的技术。代币化技术可嵌入任何设备，使数字支付更加安全，同时对骗子几乎毫无用处。

目前，Visa处理的所有交易中有29%使用了代币3，反映了这种安全支付方式得到广泛应用并且获得消费者的信任。

代币化技术还使全球支付批准率提高了六个基点。总体而言，代币化技术可将欺诈率降低多达60%，为企业带来更多成功交易，并为各种规模的消费者和商家提供亟需的安心保障4。

Visa首席产品官Jack Forestell表示："今天的里程碑代表了自10年前我们推出代币技术以来，代币化对整个支付生态系统产生的影响。代币改变了游戏规则，它确保了在线支付的安全，并为更多创新铺平了道路，涵盖在手机上点击支付，乃至在人工智能时代实现我们对数据拥有更多控制权的未来。”

Visa今天在阿姆斯特丹Money20/20大会现场宣布了这一里程碑事件。Visa在2020年发行了第10亿枚代币，在过去的四年里，代币的采用速度显著加快，部分原因是新冠疫情期间向数字化的转变。如今，已有8000多家发行商启用了代币化技术，全球有200多个市场采用了该技术。在过去12个月中，每天有150多万电子商务商户使用Visa代币进行交易。

代币的未来：改变消费体验

Visa最近的一项调查显示，全球只有不到三分之一的消费者认为能够控制自己的数据5，只有略高于三分之一的消费者完全了解自己的数据是如何被使用的。但代币化可以开启全新的个性化和安全时代，即消费者可以控制自己的数据，并批准何时何地共享这些数据，从而获得更加个性化的体验。

在不远的将来，Visa数据代币可以帮助商家和商务平台以透明和可控的方式使用您的数据，即由您决定谁可以访问您的数据（以及何时不再访问），以及如何使用您的数据。Visa数据代币由人工智能提供支持，消费者可以通过银行应用程序查看、同意和撤销数据共享访问权限。

Visa Europe产品和解决方案高级副总裁Mehret Habteab今天在阿姆斯特丹宣布了该消息，他表示：“在过去10年里，Visa投资扩展了其代币基础设施，为欧洲以及全球几乎每个市场的消费者和商家提供更安全、更便捷的数字商务。 随着人工智能开始创造更加个性化的在线体验，我们正在利用代币专业技术让人们更好地控制自己的支付数据。”

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问 Visa.com.

1VisaNet CY2023代币化和非代币化凭证的全球信贷无卡支付量 (CNP)

2Risk Datamart CY2023，Visa处理的全球无卡支付量(CNP) 中，代币化凭证与非代币化凭证的对比。

3截至2024年4月的Visanet、Visa的已处理交易

4截至2024年4月的Visanet、Visa的已处理交易

5 Visa消费者赋权研究，2023年