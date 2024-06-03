The Estée Lauder Companies完成對DECIEM的收購

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL)（以下簡稱「ELC」）今天宣布，已完成對總部位於加拿大的垂直整合多品牌公司DECIEM Beauty Group Inc.（以下簡稱「DECIEM」）的收購。ELC於2017年首次投資DECIEM，並於2021年增持股份成為多數股權所有者，最近又行使了三年後購買DECIEM剩餘權益的選擇權。ELC於2024年5月31日用手頭現金完成了剩餘權益的收購，金額約為8.6億美元。扣除現金後，三期投資總額約為17億美元。根據協議，這些金額將在交易完成後進行調整。

DECIEM被譽為「非傳統美妝公司」。它對成分透明度、靈活性、端對端能力的執著追求，以及熱情的全球護膚愛好者社群，都有助於擴大ELC的護膚產品組合，使其惠及更多的全球消費者。在靈活的垂直整合結構的推動下，該公司創新的多品牌策略能夠迅速創造和捕捉商機和趨勢，讓全球消費者滿意。DECIEM的旗艦品牌The Ordinary是深受消費者喜愛的產業顛覆者。在截至2024年3月31日的季度裡，該品牌在加拿大和美國本土市場位列知名護膚品前兩名，在法國、德國和英國位列前四名。

ELC總裁兼執行長Fabrizio Freda表示：「我們為DECIEM取得的成就感到無比驕傲。在我們合作的七年中，DECIEM取得了令人矚目的成長，同時繼續履行其核心使命，為當今多樣化和成熟的消費者重新設計有效、優質的護膚品。作為一家在千禧一代和Z世代消費者中擁有大量忠實粉絲的數位原生組織，DECIEM有助於策略性地擴充我們的護膚產品組合，我們相信未來還會有許多令人激動的成長機會。」

DECIEM共同創辦人兼執行長Nicola Kilner表示：「今天，The Estée Lauder Companies成為了DECIEM永遠的家。我們的創辦人Brandon立志要顛覆美妝世界，在過去七年的合作中，ELC一直秉承這一理念。他們的支援，加上我們才華洋溢的團隊的活力，使我們能夠強化營運能力，進入新的市場，同時堅持我們的創始價值觀——透明、優質和真實。」

ELC的漸進式投資策略使其能夠與DECIEM建立長期合作夥伴關係，這種關係植根于共同的創新和創業傳統。自2017年以來，DECIEM已利用ELC的基礎設施和資源，在全球擴大了消費者觸達範圍，並透過提高營運效率來強化獲利能力。

The Ordinary抓住了消費者對高效、科學護膚的渴望，是ELC的擴展品牌之一。每個擴展品牌的淨銷售額都在5億至10億美元之間。在過去的兩年裡，借助ELC深厚的國際專業知識和網路，The Ordinary在印度、中東和南非等主要市場推出了新產品，擴大了其在全球消費者中的影響力。在過去三年裡，The Ordinary成功提高了創新產品在銷售額中所占的比例，這主要歸功於廣受歡迎的多勝肽睫毛和眉毛精華液、多勝肽眼部精華液以及舒緩和屏障支援精華液的推出，這顯示該品牌始終專注于開發改變遊戲規則的產品。

DECIEM於2013年由已故的Brandon Truaxe創立。Brandon Truaxe是一位在美妝業宣導真實性和透明度的遠見卓識之士。DECIEM加入ELC後，帶來了品牌孵化能力和一系列品牌組合。除了The Ordinary之外，還包括科技引領的科學護膚先驅品牌NIOD和致敬Brandon願景的香氛品牌AVESTAN。DECIEM總部位於加拿大多倫多，這裡也是其五個內部實驗室的所在地，由共同創辦人兼執行長Nicola Kilner和全球資深副總裁兼總經理Jesper Rasmussen領導。

ELC執行集團總裁Stéphane de La Faverie 表示：「DECIEM是一家卓越的公司，擁有純正的品牌、高效的必備產品，以及與全球忠實消費者之間獨特的透明和互動關係。在過去的七年中，我們一直保持著良好的合作關係，我們很高興能繼續我們的合作之旅。」

ELC執行董事長William P. Lauder表示：「DECIEM及其品牌體現了無畏的堅持、不妥協的品質和深厚的誠信等價值觀，正是這些價值觀塑造了The Estée Lauder Companies的經營之道。我們非常感謝DECIEM整個團隊的領導力和辛勤工作，非常期待看到在未來的歲月裡，我們能夠繼續攜手取得更大的成就。」

本新聞稿中的前瞻性陳述，包括在引言中與對DECIEM的預期以及此次收購的持續收益有關的陳述，均存在風險和不確定性。某些因素可導致實際結果與前瞻性陳述所述的內容大相逕庭，包括全球市場的目前經濟、地緣政治和其他狀況，零售商、供應商和消費者的行動，競爭，對於DECIEM業務的持續整合和/或實施DECIEM長期策略計畫的能力，以及在ELC截至2023年6月30日年度的Form 10-K年報中描述的風險因素。

關於The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水和護髮產品製造商、行銷商和銷售商，也是全球精品品牌和知名品牌的管理者。該公司的產品銷往約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）。

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