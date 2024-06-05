美国国防部授予Sintavia高超音速开发合同

佛罗里达州好莱坞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 首家全数字化航空航天零部件制造商Sintavia, LLC今天宣布，该公司已获得美国国防部的一份合同，用于开发增材制造的高超音速推进零部件。该合同是通过国家安全技术加速器(NSTXL)管理的S²MARTS OTA签订的“高超声速喷气增材制造成熟度提升”(“GAMMA-H”)项目的一部分。该合同部分授予了Sintavia，旨在开发和验证设计和制造高超声速飞机所需的关键精密零部件所需的可靠质量和操作流程。通过验证这些专门针对高超音速推进零部件的流程，Sintavia在GAMMA-H项目下所做的努力将能够用于不断发展的高超音速工业基础。合同预计将持续到2025年。

Sintavia创始人兼首席执行官Brian R. Neff表示：“GAMMA-H合同的签订标志着在开发和规范标准增材制造工艺方面迈出了重要一步，该工艺可用于整个行业的高超音速生产。作为该领域的行业领导者，Sintavia在与GAMMA-H项目合作以成功开发和验证这些工艺方面具有得天独厚的优势。我们非常感谢GAMMA-H团队在这一绝对关键的国家安全需求方面对Sintavia的信任。”

GAMMA-H项目于2023年10月宣布启动，预算为1.067亿美元，由美国国防部制造技术项目办公室和海军水面作战中心克兰分部联合开展。除了直接获得GAMMA-H合同外，Sintavia还支持其他几项同样由GAMMA-H项目资助的工作。

关于Sintavia

Sintavia是全球首家全数字化航空航天与国防零部件制造商。公司利用生成式设计为全球领先的系统集成商和平台原始设备制造商提供新一代复杂机械零部件的模拟、增材制造、后处理、测试和认证服务。Sintavia是增材制造商绿色贸易协会的创始成员，承诺遵循业界最高质量标准，并拥有多项Nadcap和其他航空航天认证，获得了众多供应商客户的认可。如需了解更多信息，请访问http://www.sintavia.com。

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