PUMA宣布与HYROX建立全球合作伙伴关系

黑措根奥拉赫，德国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育公司PUMA宣布与世界健身竞技系列赛事HYROX建立全球合作伙伴关系。通过此次合作，PUMA将成为2024-2027年所有HYROX赛事的官方服装和鞋类合作伙伴。

HYROX于2018年在汉堡举办首届比赛，当时共有600名选手参加，而PUMA一直是HYROX的本地合作伙伴。PUMA新的全球合作伙伴关系证明了HYROX 在全球范围内取得的成功，在2023/24赛季期间，超过17.5万名参赛选手参加了65场比赛。

通过此次全球合作，PUMA将利用其具有dryCELL吸湿排汗特性的创新Cloudspun技术开发全系列HYROX服装。PUMA还将推出为现有鞋款定制的HYROX配色，其中包括屡获殊荣的Velocity NITRO™ 3、Deviate NITRO™ 3和Deviate NITRO™ Elite 3，以帮助提升HYROX参赛选手在此全球最全面体能竞技中的成绩。

PUMA首席执行官Arne Freundt针对此公告表示，“HYROX让健身运动找到了全新维度，我们很高兴能开启PUMA与HYROX合作的新篇章，将激动人心的健身竞技带给更多的观众。

六年多来，PUMA和HYROX一直在当地引领这项运动的潮流，随着社区的发展，我们将继续合作，寻找创吸引消费者的创新方式，为全球的参赛者带来革命性的健身体验”。

HYROX创始人兼首席执行官Christian Toetzke说："这对HYROX是水到渠成的合作关系。PUMA从一开始就与我们携手前行，我们很高兴这个以成绩为核心、跨越多个运动领域的品牌坚持创新，支持我们打造全球健身竞速运动。我们相信，这种训练和比赛方式是全球训练界的最佳解决方案，PUMA将成为我们的最佳合作伙伴，帮助我们在未来几年继续传播和扩大这一理念。”

HYROX是一项包容性的全球健身比赛，为不同背景和能力的人士提供服务，帮助他们在健身之路上创造健康的生活方式。HYROX比赛由八轮1公里长跑和一个功能性动作组成。HYROX有四种不同的比赛类别可供选择：团队接力赛、双人赛、个人公开赛和个人专业赛，因此无论您的体能或经验水平如何，都可以参加比赛，而且具有挑战性。

PUMA将在直至2027年整个赛季的所有HYROX赛事中行使其全球合作伙伴权利。PUMA还将为HYROX健身赛事的最高级别HYROX Elite 15的主要运动员提供支持，他们将在整个赛季中独家穿着PUMA的全新Deviate NITRO™ 3跑鞋。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。超过75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

HYROX

HYROX是一项全球健身竞速运动，激励世界各地的人们参与全球最健康的训练和竞赛。HYROX通过人人都可以参与的运动、训练方法和生活方式将全世界的训练团体联系起来，并向全球受众传递训练和竞赛的变革性益处。

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