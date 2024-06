Unipart Logistics intègre les données de visibilité de Shippeo pour optimiser la résilience et la durabilité des supply chains de ses clients

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Unipart, spécialiste des solutions pour la chaîne d'approvisionnement et des technologies d'amélioration de la performance, a choisi Shippeo, leader mondial de la visibilité en temps réel du transport multimodal, comme partenaire pour optimiser la visibilité des supply chains de ses clients.

En intégrant les données en temps réel de Shippeo et sa technologie avancée de visibilité du transport, Unipart Logistics renforce sa solution Lead Logistics Partner (LLP), permettant à ses clients de mieux gérer leurs flux de transport routier, maritime et aérien, ainsi que le warehousing et la logistique en usine. Cette amélioration accroît la résilience et réduit l'impact environnemental des supply chains de ses clients.

Shippeo agrège un volume inégalé de données du secteur du transport à l'échelle mondiale, permettant d'optimiser la prise de décision quant à l'utilisation des différents modes de transport. Grâce à des données de grande qualité, au calcul de l'heure estimée d'arrivée (ETA) et à des solutions de gestion en transit, Shippeo permet aux utilisateurs du programme LLP d'accroître la résilience et la durabilité de leur supply chain, tout en priorisant des opérations centrées sur le client. Les utilisateurs du LLP bénéficieront également d'une visibilité en temps réel sur les stocks, les coûts, l'OTIF (On Time In Full) et les émissions de CO2 tout au long de la supply chain, permettant aux responsables logistiques d'améliorer leurs prises de décision. Le monitoring en temps réel permet de repérer rapidement les problèmes de la supply chain et d'agir de manière proactive pour éviter ou atténuer les perturbations.

"L'arrivée d'Unipart parmi les clients de Shippeo renforce notre présence au Royaume-Uni et s'inscrit dans notre vision d'une supply chain antifragile, centrée sur le client et durable. Leur engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence opérationnelle s'accorde parfaitement avec les valeurs de Shippeo. Ce partenariat souligne notre investissement au Royaume-Uni et répond à la demande croissante de solutions de visibilité du transport en temps réel," déclare Stuart Morrison, vice-président de Shippeo pour l'Europe du Nord.

"Ce partenariat entre deux marques établies, fournissant une solution complète de bout en bout pour la supply chain, est essentiel pour garantir le succès de nos clients. Le besoin de visibilité en temps réel, associé aux connaissances et à l'expertise d'Unipart LLP, offre à nos clients LLP un contrôle opérationnel amélioré, une gestion optimisée et une amélioration continue de la supply chain, tout en assurant un avenir durable," a déclaré Lee Fox, directeur de la stratégie sectorielle et du développement commercial pour le LLP chez Unipart.

Vous pouvez retrouver Shippeo et Unipart à Multimodal UK du 11 au 13 juin à Birmingham. Ne manquez pas la session avec Anand Medepalli, Chief Product Officer de Shippeo, et Adam Jones, Directeur du développement commercial et des stratégies sectorielles d'Unipart, à 10h30 GMT le 11 juin. Ils discuteront du thème « Façonner l'avenir de la supply chain: L'histoire de la visibilité en temps réel de Shippeo et Unipart ».

À propos de Shippeo

Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, aide les principaux expéditeurs et prestataires de services logistiques à exploiter des chaînes d’approvisionnement plus collaboratives, automatisées, durables, rentables et centrées sur le client. Pour ce faire, la société offre une visibilité opérationnelle en temps réel extrêmement précise et une orchestration parfaite des flux de travail. Leur réseau de visibilité multimodale s’intègre à plus de 1000 systèmes TMS, télématiques et ELD, ce qui permet à la plateforme de Shippeo de fournir un accès instantané au suivi des expéditions en temps réel pour tous les modes de transport, et ce, sur un portail unique offrant une expérience utilisateur intuitive. Un algorithme d’apprentissage automatique exclusif et à la pointe de l’industrie offre une précision inégalée des ETA, ce qui permet aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement d’anticiper immédiatement les problèmes, d’alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les exceptions grâce à des flux de travail collaboratifs, et de mesurer avec précision les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre générées par les activités de transport de la chaîne d’approvisionnement. Des centaines de clients, dont des marques mondiales comme Coca-Cola HBC, Carrefour, le Groupe Renault, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain et Eckes Granini, font confiance à Shippeo pour suivre plus de 50 millions d’expéditions par an dans 130 pays.

À propos d'Unipart

Le groupe Unipart est l'un des principaux fournisseurs de solutions pour la chaîne d'approvisionnement et de technologies d'amélioration des performances. Il dispose d'une expertise approfondie et de capacités étendues dans sept secteurs clés : l'automobile, le rail et les transports publics, la technologie, les soins de santé, l'aérospatiale et la défense, le commerce électronique, la consommation et la vente au détail, ainsi que les secteurs industriels.

La promesse d'Unipart à l'égard de ses clients est la suivante : « Comprendre mieux que quiconque les besoins réels et perçus de nos clients et les servir mieux que quiconque ». Au cœur de cette promesse se trouve « The Unipart Way », qui se manifeste dans la manière dont les collègues pensent, travaillent et se comportent. Le Unipart Way permet à plus de 12 000 collègues de l'ensemble des opérations au Royaume-Uni et sur 20 marchés internationaux d'adopter un état d'esprit d'amélioration continue, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'apporter une valeur ajoutée aux clients, tous les jours.

En 2023, Unipart a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard de livres sterling. En 2024, la marque Unipart fêtera son 50e anniversaire, après avoir été une division de British Leyland en 1974 et être devenue une société privée par le biais d'un rachat par les cadres en 1987.

Unipart s'engage à établir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de bien-être des collègues et de développement durable. En 2023, elle est devenue la première organisation à se voir décerner un « triplé » de classe mondiale en matière de sécurité, de bien-être et de durabilité par le British Safety Council, et a vu ses objectifs ambitieux à court terme et ses objectifs nets de zéro validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).