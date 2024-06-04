Ceres与Shell签订绿色氢气合同

英格兰霍舍姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ceres获得了与Shell合作第二阶段的进一步合同，合作设计固体氧化物电解槽(“SOEC”)模块，用于合成燃料、合成氨和绿色钢铁等大规模工业应用。

Ceres自2022年开始与Shell合作，在Shell位于印度班加罗尔的研发机构部署了1兆瓦的SOEC系统。在这一示范项目的基础上，本合同的重点是开发一种加压模块设计，该设计可扩展到100兆瓦，并与工业设备集成，以生产可持续的未来燃料。

该计划将利用从现有1兆瓦示范项目中获得的关键经验和数据，开发出具有商业竞争力和可扩展的解决方案。

其中的关键在于SOEC技术所带来的显著效率提升。该技术与来自工业流程的热量相结合，每单位电能可多生产约35%的氢气。该项目将研究能够提升效率、性能以及与其他工艺之集成的加压系统，目标是模块级效率低于36kWh/kg氢，这与欧盟SOE 2030年技术目标一致。1

Ceres首席执行官Phil Caldwell评论道：“我们与Shell的战略合作继续提供有价值的见解，确保Ceres的SOEC技术能够很好地满足合作伙伴对绿色氢气和合成燃料市场的需求。我们以Ceres的领先技术为基础，致力于不断创新，使Ceres的商业产品在简便性、效率和性能方面始终处于行业领先地位。”

如需了解更多信息，请访问www.ceres.tech。

1 Clean Hydrogen Partnership, 2021-2027年战略研究与创新(Strategic Research and Innovation 2021-2027)，通过以下网站链接访问：https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/strategic-research-and-innovation-agenda_en。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。