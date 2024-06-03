雅诗兰黛集团完成对DECIEM的收购

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 雅诗兰黛集团（The Estée Lauder Companies Inc.，纽约证券交易所股票代码：EL，简称“ELC”）今天宣布该公司已完成对DECIEM Beauty Group Inc.（简称“DECIEM”）的收购。DECIEM是一家垂直整合型的多品牌公司，总部位于加拿大。ELC于2017年首次投资DECIEM，2021年增持股份成为后者的主要股东，并在三年期限届满后于最近行使选择权收购了DECIEM的剩余股权。ELC于2024年5月31日以持有的现金完成对后者剩余股权的收购，估计对价8.6亿美元。不含现金的投资总额约为17亿美元，共分三次完成。这些金额还将根据协议的规定进行交割后调整。

DECIEM被誉为是“非同寻常的美容公司”，专注于提高成分透明度、敏捷性、端到端的服务能力，加上踊跃的全球护肤爱好者社区，有助于扩大丰富ELC的护肤产品组合，服务更多的全球消费者。该公司采用创新的多品牌战略，加上敏捷的垂直整合架构，使其能够快速创造并把握取悦全球消费者的机会和趋势。DECIEM的旗舰品牌The Ordinary是消费者喜爱的行业颠覆者，2024年第一季度在加拿大和美国等本土市场排名前两位，在法国、德国和英国排名前四。

ELC总裁兼首席执行官Fabrizio Freda表示：“我们对DECIEM取得的成就无比自豪，在双方合作七年来，DECIEM实现了令人骄傲的增长，同时继续坚持重新构想效果好、质量佳的护肤产品，满足当代多元化的精明消费者需求这一核心使命。作为一家数字化原生型的组织，DECIEM深受千禧一代和Z世代消费者喜爱，有助于从战略上丰富我们的护肤产品组合。我们相信未来会有更多令人振奋的增长机会。”

DECIEM联合创始人兼首席执行官Nicola Kilner表示：“今天，雅诗兰黛集团成为DECIEM永远的家。我们的创始人Brandon颠覆了美容界，而在过去七年的合作中，ELC也接受了这一思维。他们的大力支持，加上我们不可思议的天才团队的积极努力，不仅强化了我们的运营能力并让我们能够进入新的市场，同时也让我们能够坚持透明、优质和正品等创始价值观。”

ELC通过渐进式的投资战略，与DECIEM建立了长久的合作关系，这根源于两家公司共同的创新和创业精神。从2017以来，DECIEM一直利用ELC的基础设施和资源来扩大服务全球消费者的能力，通过提高运营效率来增强盈利能力。

消费者希望效果好且有科学依据的护肤产品，The Ordinary恰好呼应了这一需求，目前已列入ELC的重点发展品牌序列，这些品牌的净销售额在5亿美元到10亿美元之间。过去两年来，依托ELC深厚的国际经验和网络优势，The Ordinary在印度、中东和南非等多个关键市场上市，扩大了服务全球消费者的能力。过去三年来，随着多肽睫毛和眉毛精华液（Multi-Peptide Lash and Brow Serum）、多肽眼部精华液（Multi-Peptide Eye Serum）和舒缓屏障支持精华液（Soothing & Barrier Support Serum）等畅销产品的上市，The Ordinary成功提高了创新产品的销售额占比，彰显该品牌继续专注于革命性产品的研发。

DECIEM创立于2013年，已故创始人Brandon Truaxe是一位极具远见的企业家，开创了美容行业正品和透明性的先河。DECIEM的加入为ELC带来了强大的品牌孵化能力和丰富的产品组合，除 The Ordinary外，还包括探索科技护肤科学的品牌NIOD、致敬Brandon愿景的香水品牌AVESTAN等。DECIEM总部位于加拿大多伦多，此外亦有五个内部实验室，目前由联合创始人兼首席执行官Nicola Kilner和全球高级副总裁兼总经理Jesper Rasmussen领导。

ELC执行集团总裁Stéphane de La Faverie表示：“DECIEM是一家杰出的公司，拥有纯正的品牌、效果极佳的必买产品，与全球忠实的消费者建立了高度透明、积极互动的独特关系。双方在过去七年的合作十分愉快，我们很高兴能继续携手前行。”

ELC执行董事长William P. Lauder表示：“DECIEM和它的品牌秉承无畏的坚持、一丝不苟的质量以及严格诚信等价值观，也正是雅诗兰黛集团的立司之本。我们非常感谢整个DECIEM团队的领导才能和辛勤工作，也无比期待在未来的年月继续携手合作，共创辉煌。”

本新闻稿中的前瞻性陈述（包括引述的内容）代表对DECIEM以及收购的后续效益的预期，存在风险和不确定性。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明显不符的因素包括当前全球市场的经济、地缘政治和其他情况，零售商、供应商和消费者的行为，竞争，与DECIEM业务的持续整合以及/或者实施DECIEM的长期战略规划的能力，以及在ELC截至2023年6月30日止年度的年度报告（表格10-K）中说明的风险因素。

关于雅诗兰黛集团

雅诗兰黛集团（The Estée Lauder Companies Inc.）是全球领先的护肤品、化妆品、香水和护发产品制造、营销和销售企业之一，拥有多个全球知名的奢侈品和豪华品牌。该公司的产品远销大约150个国家和地区，公司旗下的品牌包括雅诗兰黛（Estée Lauder）、雅男士（Aramis）、倩碧（Clinique）、Lab Series、悦木之源（Origins）、魅可（M·A·C）、海蓝之谜（La Mer）、芭比波朗（Bobbi Brown Cosmetics）、艾梵达（Aveda）、祖·玛珑（Jo Malone London）、Bumble and bumble、朵梵（Darphin Paris）、汤姆福特（TOM FORD）、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、格莱魅（GLAMGLOW）、KILIAN PARIS、Too Faced、蒂佳婷（Dr.Jart+），以及DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）。

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