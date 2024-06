Sintavia obtient un contrat de développement hypersonique du département de la Défense des États-Unis

HOLLYWOOD, Floride--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, le premier fabricant mondial de composants aérospatiaux entièrement numériques, annonce aujourd’hui que le département américain de la Défense lui a attribué un contrat pour le développement de composants de propulsion hypersoniques fabriqués de manière additive. Le contrat, qui fait partie du projet Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreathing Hypersonics (« GAMMA-H »), passé par l’intermédiaire du S²MARTS OTA géré par National Security Technology Accelerator (NSTXL), a été attribué en partie à Sintavia pour développer et prouver la qualité robuste et les processus opérationnels nécessaires à la conception et à la fabrication de composants de précision critiques nécessaires au vol hypersonique. En validant ces processus spécifiquement en ce qui concerne les composants de propulsion hypersoniques, les efforts de Sintavia dans le cadre de GAMMA-H pourront être utilisés dans l’ensemble d'un écosystème industriel hypersonique en pleine croissance. Le contrat devrait durer jusqu'en 2025.

« L'attribution du contrat GAMMA-H représente un jalon important dans le développement et la formalisation de procédés de fabrication additive standard qui peuvent être utilisés dans l’ensemble de l’industrie pour la production hypersonique », déclare Brian R. Neff, fondateur et CEO, Sintavia. « En tant que chef de file sectoriel, Sintavia est particulièrement bien placé pour travailler avec le projet GAMMA-H afin de développer et de valider avec succès ces processus. Nous sommes reconnaissants à l’équipe GAMMA-H pour la confiance qu’elle accorde à Sintavia en ce qui concerne cet impératif critique de sécurité nationale. »

Annoncé en octobre 2023 avec un budget de 106,7 millions de dollars, le projet GAMMA-H est un effort conjoint de l'Office of Secretary of Defense ManTech and the Naval Surface Warfare Center, Crane Division. En plus du contrat direct GAMMA-H, Sintavia soutient plusieurs autres efforts également financés par le projet GAMMA-H.

À propos de Sintavia

Sintavia est le premier fabricant mondial de composants entièrement numériques pour l’aérospatiale et la défense. La société utilise la conception générative pour simuler, fabriquer de manière additive, post-traiter, tester et certifier une nouvelle génération de composants mécaniques complexes pour les intégrateurs de systèmes de premier plan et les fabricants de plateformes dans le monde entier. Membre fondateur de l'Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s'engage à respecter les normes de qualité les plus élevées de l'industrie et détient plusieurs accréditations Nadcap et autres accréditations aérospatiales, ainsi que de nombreuses reconnaissances de fournisseurs clients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.sintavia.com.

