美國國防部與Sintavia簽署高超音速開發合約

佛羅里達州好萊塢--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首家全數位化航空航太零組件製造商Sintavia, LLC今天宣布，該公司已獲得美國國防部的一份合約，用於開發積層製造的高超音速推進零組件。該合約是透過國家安全技術加速器(NSTXL)管理的S²MARTS OTA簽署的「高超聲速噴氣積層製造成熟度提升」(“GAMMA-H”)專案的一部分。該合約部分與Sintavia簽署，旨在開發和驗證設計和製造高超聲速飛機所需的關鍵精密零組件所需的可靠品質和操作流程。透過驗證這些專門針對高超音速推進零組件的流程，Sintavia在GAMMA-H專案下所做的努力將能夠用於不斷發展的高超音速工業基礎。合約可望持續到2025年。

Sintavia創辦人兼執行長Brian R. Neff表示：「GAMMA-H合約的簽署代表在開發和規範標準積層製造製程方面邁出了重要一步，該製程可用於整個產業的高超音速生產。身為該領域的業界領導者，Sintavia在與GAMMA-H專案合作以成功開發和驗證這些製程方面具有得天獨厚的優勢。我們非常感謝GAMMA-H團隊在這一絕對關鍵的國家安全需求方面對Sintavia的信任。」

GAMMA-H專案於2023年10月宣布啟動，預算為1.067億美元，由美國國防部製造技術專案辦公室和海軍水面作戰中心克蘭分部聯合展開。除了直接獲得GAMMA-H合約外，Sintavia還支援其他幾項同樣由GAMMA-H專案資助的工作。

關於Sintavia

Sintavia是全球首家全數位化航空航太與國防零組件製造商。公司利用生成式設計為全球首屈一指的系統集成商和平台原始設備製造商提供下一代複雜機械零組件的類比、積層製造、後處理、測試和認證服務。Sintavia是積層製造商綠色貿易協會的創始成員，承諾遵循業界最高品質標準，並擁有多項Nadcap和其他航空航太認證，獲得了眾多供應商客戶的肯定。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.sintavia.com。

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