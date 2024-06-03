PUMA宣布與HYROX建立全球合作夥伴關係

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動公司PUMA已宣布與世界健身競速系列賽事HYROX建立全球合作夥伴關係。透過此次合作，PUMA將成為2024年至2027年所有HYROX賽事的官方服裝和鞋類合作夥伴。

自2018年在漢堡舉辦共有600名選手參賽的首屆比賽以來，PUMA一直是HYROX的本地合作夥伴。PUMA新的全球合作夥伴關係證明了HYROX在全球取得的成功。在2023/24賽季期間，共有超過175,000名參賽選手參加了逾65場HYROX比賽。

透過此次全球合作，PUMA將利用其具有dryCELL吸濕排汗功能的創新Cloudspun技術開發全系列HYROX服裝。PUMA還將為現有鞋款推出客製化的HYROX配色，其中包括屢獲殊榮的Velocity NITRO™ 3、Deviate NITRO™ 3 和 Deviate NITRO™ Elite 3，以強化HYROX參賽選手在全球極為全面的體能測試中的表現。

PUMA執行長Arne Freundt在談到這一消息時表示：「HYROX擴大了健身的新層面，我們很高興能夠開啟PUMA和HYROX故事的下一個篇章，將令人振奮的健身競速運動帶給更廣泛的受眾。

六年多來，PUMA和HYROX一直在地方層級開拓這項運動，隨著社群的發展，我們將繼續合作，找出吸引消費者的創新方法，為全球選手帶來革命性的健身體驗。」

HYROX創辦人兼執行長Christian Toetzke表示：「這對HYROX而言是順理成章的合作關係。PUMA從一開始就與我們一起踏上了這一征程，我們很高興這個以性能為核心、跨足多個運動領域的品牌將繼續創新，支援我們打造全球健身競速運動。我們相信，這種訓練和比賽方式是全球健身界的最佳解決方案，PUMA將是一個非常出色的合作夥伴，協助我們在未來幾年繼續傳播和強化這一訊息。」

HYROX是一項具有包容性的全球健身賽事，為不同背景、不同能力的人提供服務，協助他們在健身的道路上創造健康的生活型態。HYROX比賽由八輪1公里長跑和一項機能性運動組成。比賽分為團隊接力賽、雙人賽、個人公開賽和個人專業賽四個組別，無論您的體能或經驗達到何種水準，都可以參加比賽，並接受挑戰。

PUMA將在直至2027賽季的所有HYROX賽事中行使其全球合作夥伴權利。PUMA還將為HYROX Elite 15（HYROX健身競速的最高等級）的主要運動員提供支援，他們將在整個賽季中獨家穿著PUMA的全新Deviate NITRO™ 3跑鞋。

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

關於HYROX

HYROX是一項全球健身競速運動，激勵世界各地的人們參與全球最健康的訓練和競賽形式。HYROX透過人人都可參與的一項運動、一種訓練方法和一種生活型態將全世界的訓練團體連結起來，並向緊密連結的全球受眾傳遞訓練和競賽的變革性益處。

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