PUMA dévoile son partenariat mondial avec HYROX

Global sports company PUMA has announced a worldwide partnership with HYROX, the world series of fitness racing. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--PUMA, la société mondiale d'articles de sport, annonce un partenariat mondial avec HYROX, la série mondiale de courses de fitness. Le partenariat voit PUMA devenir le partenaire officiel de l'habillement et de la chaussure pour toutes les courses HYROX de 2024 à 2027.

PUMA est un partenaire local d'HYROX depuis la toute première course, qui s'est tenue à Hambourg en 2018 avec 600 concurrents. Le nouveau partenariat de PUMA témoigne du succès mondial d’HYROX, qui a vu plus de 175 000 participants participer à plus de 65 courses au cours de la saison 2023-2024.

Le partenariat mondial permettra à PUMA de développer une gamme complète de vêtements HYROX, en utilisant sa technologie innovante Cloudspun qui possède des propriétés anti-humidité dryCELL. PUMA lancera également des coloris HYROX sur mesure de modèles de chaussures existants, y compris les modèles primés Velocity NITRO™ 3, Deviate NITRO™ 3 et Deviate NITRO™ Elite 3, améliorant ainsi les performances des concurrents HYROX lors de l'un des tests de fitness les plus complets au monde.

Commentant l'annonce, Arne Freundt, CEO de PUMA, déclare : « Le fitness a trouvé une nouvelle dimension dans HYROX et nous sommes ravis d’entamer le prochain chapitre de l’histoire de PUMA et d’HYROX, en apportant le sport passionnant de la course de fitness à un public encore plus large.

PUMA et HYROX sont des pionniers du sport depuis plus de six ans au niveau local et, à mesure que la communauté se développe, nous continuerons à travailler en collaboration pour trouver des moyens innovants d’engager les consommateurs et de révolutionner l’expérience de remise en forme des participants du monde entier. »

Christian Toetzke, fondateur et CEO d’HYROX, déclare : « Il s’agit d'un partenariat tout naturel pour HYROX. PUMA nous accompagne depuis la première heure, et nous sommes ravis qu'une marque centrée sur la performance, à travers de multiples disciplines sportives, continuera à innover et à nous soutenir alors que nous construisons la discipline mondiale de la course de fitness. Nous pensons que ce style d’entraînement et de compétition est la solution optimale pour la communauté mondiale et PUMA sera un partenaire fantastique pour nous aider à continuer de diffuser et d’amplifier ce message au cours des prochaines années. »

HYROX est une course de fitness mondiale inclusive, au service des personnes de tous horizons et de toutes capacités dans leurs parcours de remise en forme pour créer un mode de vie sain. Une course HYROX se compose de huit manches de 1 km suivies d'un mouvement fonctionnel. Il existe quatre catégories de course parmi lesquelles choisir : relais par équipe, doubles, individuel libre et individuel pro, ce qui rend la compétition accessible et stimulante, quel que soit votre niveau de forme physique ou d’expérience.

PUMA activera physiquement ses droits de partenariat mondial lors de tous les événements HYROX jusqu'en 2027. PUMA soutiendra également les athlètes clés de l’HYROX Elite 15 (le groupe le plus performant des courses de fitness HYROX) qui porteront exclusivement la nouvelle chaussure de course Deviate NITRO™ 3 de PUMA tout au long de la saison.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques d’articles de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport et de disciplines telles que le football, la course à pied et l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des stylistes et des marques de renom afin d’intégrer des influences sportives dans les cultures urbaines et dans la mode. Le Groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes à travers le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

HYROX

HYROX est une course mondiale de fitness, encourageant les personnes du monde entier à s'engager dans la forme d'entraînement et de compétition la plus saine au monde. HYROX relie les communautés du monde entier à un sport, à des méthodes d'entraînement et à un style de vie accessibles à tous, tout en communiquant les avantages transformateurs de l'entraînement et de la compétition à un public mondialement connecté.

