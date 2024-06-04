Ceres與Shell簽署綠色氫氣合約

英格蘭霍舍姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ceres獲得了與Shell合作第二階段的進一步合約，合作設計固體氧化物電解槽(“SOEC”)模組，用於合成燃料、合成氨和綠色鋼鐵等大規模工業應用。

Ceres自2022年開始與Shell合作，在Shell位於印度邦加羅爾的研發機構部署了1千瓩的SOEC系統。在這一示範專案的基礎上，本合約的重點是開發一種加壓模組設計，該設計可擴展到100千瓩，並與工業裝置整合，以生產永續的未來燃料。

該計畫將利用從現有1千瓩示範專案中獲得的關鍵經驗和資料，開發出具有商業競爭力和可擴充的解決方案。

其中的關鍵在於SOEC技術所帶來的顯著效率提升。該技術與來自工業流程的熱量相結合，每單位電能可多生產約35%的氫氣。該專案將研究能夠提升效率、效能以及與其他製程之整合的加壓系統，目標是模組層級效率低於36kWh/kg氫，這與歐盟SOE 2030年技術目標相一致。1

Ceres執行長Phil Caldwell評論道：「我們與Shell的策略性合作繼續提供有價值的見解，確保Ceres的SOEC技術能夠很好地滿足合作夥伴對綠色氫氣和合成燃料市場的需求。我們以Ceres的領先技術為基礎，致力於不斷創新，使Ceres的商業產品在簡便性、效率和效能方面始終居於業界領先地位。」

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ceres.tech。

1 Clean Hydrogen Partnership，2021-2027年策略研究與創新(Strategic Research and Innovation 2021-2027)，透過以下網站連結造訪：https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/strategic-research-and-innovation-agenda_en。

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