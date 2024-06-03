 闪耀台北101大楼，GIGABYTE在COMPUTEX上重新定义由下一代计算加速的AI演进

台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- GIGABYTE Technology以研发实力享誉全球，将于6月4日至6月7日在台北国际电脑展(COMPUTEX)上以“ACCEVOLUTION”为主题展出其产品和解决方案，颂扬加速计算的新时代与AI时代的来临。AI仍是一个主要趋势，吸引了行业领导者，包括COMPUTEX历史上最多的首席执行官。为了庆祝COMPUTEX，GIGABYTE将于6月4日晚上6:30至10:00点亮台北101大楼的灯光，推广AI盛事，并欢迎国际贵宾。

全球芯片开发领域的杰出领导者将出席COMPUTEX，旨在宣示他们在AI时代的影响力，并加强与台湾供应链的联系。GIGABYTE作为业界不可或缺的一份子，非常荣幸地邀请到这些首席执行官莅临其展台，探索最新技术。GIGABYTE多元化的产品线横跨整个AI生命周期，拥有业界领先的技术和灵活的服务器解决方案。这些产品旨在通过先进的散热解决方案满足未来的计算需求，将在COMPUTEX上以前所未有的规模进行展示。此外，GIGABYTE还将展示其荣获红点奖的PC产品、新产品演示以及面向游戏玩家和创作者的AI体验。

GIGABYTE一直是最快将最多样化的AI服务器推向市场的厂商。今年，以高密度特性和灵活设计著称的G593旗舰AI服务器系列展出了支持NVIDIA下一代芯片H200和B100的机型，以及专为AMD的MI300X设计的机型。展会还将展出基于NVIDIA MGX模块化设计的全新X系列服务器，该设计可缩短开发时间并加速数据中心部署。客户可以选择AMD EPYC、Intel Xeon x86 CPU或NVIDIA Grace Hopper Arm超级芯片，为特定的计算需求提供量身定制的配置。

大型语言模型(LLM)在AI领域越来越受欢迎。为了处理越来越多的参数，GIGABYTE展示了支持NVIDIA最新Blackwell架构的服务器，采用了备受赞誉的高密度设计和强大的B100和B200超级芯片。B100将与G593系列硬件兼容，而B200的下一代性能则带来了超出传统风冷散热能力的散热挑战。GIGABYTE利用其业界领先的散热工程技术，通过采用直接液体冷却来解决这一问题。备受期待的GB200也将作为GB200 NVL72在液冷机柜中作为大型GPU进行展示，其推理性能可达到同等数量的H100 GPU的30倍。参观者不仅可以亲眼目睹这些创新成果，还可以参与讨论AI发展和计算部署的未来。

GIGABYTE凭借其20多年的服务器专业知识和从CSP伙伴关系中获得的经验，推出GIGA POD一站式机架整合解决方案。GIGA POD是一个完整的系统集成，包括架构规划、设备集成、软件安装和部署后测试。它提供配备NVIDIA SXM或AMD Instinct GPU或NVIDIA超级芯片的不同配置的AI服务器，并正在逐步扩展到未来配备GPU的顶级AI服务器。GIGA POD也是GIGABYTE散热工程技术的最佳体现，它将一个HGX模块安装在风冷G593服务器的5U机箱中。如此高密度的服务器让客户可以选择每42U机架配置4台AI服务器的9机架配置，或每48U机架配置8台AI服务器的5机架配置，实现了近乎双倍的空间利用率，大大提高了资源利用效率。GIGABYTE还邀请了其集群计算解决方案(GIGA POD)的重要客户、欧洲最大的生成式AI云服务提供商Northern Data Group，与GIGABYTE子公司Giga Computing的总经理共同参与“与AI远见者的高管对话”特别活动。现场对话将涵盖合作、成功的关键以及对AI未来的展望等话题。

AI的发展已从GPU计算延伸至全面的数据中心基础设施，包括存储和网络传输。GIGABYTE在散热、机械和模块化设计方面的研发专长确保了可在IT架构中提供多样化的产品系列。在COMPUTEX，GIGABYTE将展示用于云计算和边缘计算、高性能和高密度存储的服务器。此外，GIGABYTE还将展示面向中小企业的通用服务器以及面向微型企业和个人的DIY服务器主板，以支持各种规模的AI开发。

GIGABYTE首创了先进的冷却解决方案，并掌握直接液态和浸入式冷却等技术。凭借跨领域整合的专业技术，GIGABYTE自主研发了冷板、DLC架和浸入式水箱，提供全面的散热解决方案。在COMPUTEX上，GIGABYTE将展示单相浸入式冷却、直接液冷和新型后门热交换器(RDHx)冷却架。GIGABYTE与nVent合作，使用配备RDHx的全机架服务器部署了西班牙排名第三的超级计算机Hyperion。该设置与室外冷却器相连，每小时可提供高达54,000瓦的散热量，从而减少了空调需求并有效管理了计算热点。

GIGABYTE通过工业级嵌入式计算机展示了强大的AI模型训练能力和实际的AI应用。演示内容涵盖利用AI机器视觉和高稳定性嵌入式计算机进行远程控制的智能工厂，以及利用面板计算机结合AI识别和大数据分析的零售酒吧。AI和下一代CPU/GPU的进步也促进了智能汽车应用，增强了ADAS和车载远程信息处理设备。

AI的兴起正在改变个人计算。GIGABYTE的Z790系列主板专为不同的应用场景而设计，支持RTX 40 SUPER系列显卡，通过增强的核心数量、VRAM和内存速度提供峰值性能。显卡基于AI加速技术，为专业任务和AAA级游戏提供卓越的计算和图形处理能力，同时为用户迎接新的AI驱动型应用做好准备。AORUS 17X和16X AI笔记本电脑采用GIGABYTE的AI Nexus，配备AI Boost、AI Generator和AI Power Gear，可提供更高的性能、无缝AI生成和更长的电池续航时间。在我们展台的AI体验区，参观者可以探索最新的AI应用和实时互动，包括NVIDIA ACE和ChatRTX，身临其境地体验最前沿的AI技术。

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