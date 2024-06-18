來自世界各地的熱情觀眾前來觀看栩栩如生的哥吉拉。世界上最大的光雕投影秀「東京夜與光」的總參觀人數已超過20萬！ 以日式「浮世繪」呈現的內容也將出現在螢幕上

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在東京都，「東京夜與光」(TOKYO Night & Light)光雕投影秀以東京都的典型地標——東京都廳第一本廳舍為畫布，用燈光和聲音呈現多姿多彩的藝術。該節目全年每晚上演，提供了點亮東京之夜的全新觀光資源。

該專案已被金氏世界記錄認定為「最大的建築光雕投影顯示幕（永久）」，自2024年2月25日開演以來的前3個月，已吸引了超過20萬名遊客。

每逢週末和節假日，該展覽都會播放作品《哥吉拉：突襲東京都廳》。該作品的主角是世界聞名的哥吉拉，今年正好是它的70歲生日！100公尺高的強大哥吉拉，也就是「VS系列」電影中的那只哥吉拉，以真實大小的比例投影在東京都廳的牆壁上，它與新的反哥吉拉武器「超級X2改裝版」之間驚心動魄的戰鬥是不容錯過的看點。

這場秀還展示了名為「浮世」的日式內容，靈感來自浮世繪。浮世繪是江戶時代（1603-1868年）發展起來的藝術作品，以生動細膩的色彩描繪日常生活的各個方面。「浮世」一詞本身指的是一個不斷變化的世界。透過使用AI學習生成的視覺效果和這場秀的創作者們製作的電腦圖形，展現了浮世繪與現代流行文化之間的聯繫。

請欣賞這場光雕投影秀，在世界最大的畫布上體驗日本文化。

您可以在這裡查看演出時間表：

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/event/20240225/

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