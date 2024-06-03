點亮台北101，技嘉在COMPUTEX以產品硬實力定義運算加速AI的新世代

台北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 研發技術享譽國際的GIGABYTE技嘉科技將於6/4 – 6/7在COMPUTEX以「ACCEVOLUTION – 運算速進世代」主題參展。AI人工智慧持續延燒，COMPUTEX眾星雲集，貿協董事長黃志芳表示，今年是 COMPUTEX 有史以來最多CEO的一屆。為慶祝國際科技產業大咖來台，台北101也將為COMPUTEX點燈，技嘉會在6/4 晚上6:30至10:00的時段點亮台灣地標，共同行銷今年的AI盛事，並歡迎國際貴賓來台拜訪。

全球晶片發展最具影響力的領袖難得的全數出席，皆是為了在AI這樣世代性的科技發展掌握話語權並鞏固與台灣供應鏈的關係，技嘉身處產業鏈其中，也有幸邀請CEO們前往攤位參觀最新的產品技術。技嘉多元的產品線涵蓋AI全生命週期，且擁有領先業界的關鍵技術及伺服器多樣性的彈性，同時提供符合未來運算需求的解熱方案，都將在COMPUTEX以前所未見的規模展現在大家面前。技嘉今年亦有多款個人電腦產品獲得紅點設計獎肯定，也會為遊戲玩家及創作者帶來新的產品展示跟全新的AI互動體驗。

技嘉一向是市場上最快推出，AI伺服器最多樣性的品牌。今年展出的產品裡有最頂規的旗艦AI伺服器G593系列，擁有極高密度的亮點特色外，其充滿彈性的設計，可同時搭載NVIDIA次世代晶片H200、B100，亦有為支援AMD MI300X而生的型號。除此之外，今年展出全新的X系列伺服器，以 NVIDIA MGX模組化設計為基礎設計，可縮短開發時程，加速客戶部署資料中心的速度。全系列可搭配NVIDIA高效能GPU 、高速Bluefield-3 DPU及ConnectX-7 NIC乙太網路介面卡，並由客戶挑選AMD EPYC或Intel Xeon的x86架構CPU，或是NVIDIA Grace Hopper的Arm架構超級晶片，豐富的選擇讓客戶能根據不同運算需求挑選最合適的配置。

AI現階段最令人耳熟能詳的發展在於LLM(大型語言模型)。為處理逐漸增長的參數，技嘉在攤位展出NVIDIA今年最新發表的次世代Blackwell架構的產品，以引以為傲的高密度設計搭載運算量更為傑出的B100、B200超級晶片。B100將由G593系列做硬體相容的搭載，而B200超世代的運算效能將帶來傳統氣冷無法負擔的熱能，技嘉就透過獨步業界的熱能工程(Thermal Engineering)研發出的綠色運算(散熱技術) - 直接液冷 – 來維持其系統穩定性並發揮運算效能。另外也將以液冷機櫃展示話題不斷，聲勢、身家皆不凡的”地表最強”GB200 NVL72，透過NVLink串聯72個GPU，以「機櫃等同單一運算模組」的模式實現了超過30倍相同數量H100的推論效能，讓參觀者可以一飽眼福的同時，也與業界專業人士探討AI科技發展及運算力部署的關鍵。

除了GB200 NVL72這樣的機櫃型產品外，AI運算也包含了巨量、複雜且頻繁的資料交換。現在及未來的AI資料中心更適合基於主幹枝葉式架構，並透過邏輯性排序的整櫃輸出來進行建置及部署。技嘉以超過20年的伺服器研發經驗及長年與雲服務商合作培養起來的IT專有技術及供應鏈，推出整合式人工智慧資料中心解决方案 – GIGA POD。GIGA POD不僅僅是一個產品系列，也包含了完整的系統導入流程，從接到客戶需求開始的架構規劃，生態系內的設備整合，軟體安裝與最佳化，乃至於佈建後的測試交付等一條龍服務。技嘉的GIGA POD最大的優勢來自於產品搭配的彈性，由於擁有完整生態系內的設備整合，GIGA POD能以不同的AI伺服器來建置，不僅可以搭載NVIDIA SXM GPU的HGX伺服器，亦能支援AMD MI300X伺服器，未來更會逐步擴展到次世代GPU的AI伺服器；而資料連結傳輸方面，除了使用以高效能運算設計的InfiniBand外，也可以採用Broadcom Thor2技術的UfiSpace乙太網路交換器與Broadcom網路卡，來提供給不同AI系統獨特需求的搭配組合。另外技嘉在業界知名的散熱工程能力除了完全展現在G593上面，將氣冷的HGX伺服器設計成僅5U的高度這樣的優勢也表現在GIGA POD這樣的叢集配置上。採用市場標準的42U/ 48U機櫃，客戶可以選擇以42U機櫃安裝4部AI伺服器的9櫃配置，又或者以48U機櫃裝載8部AI伺服器的5櫃配置，實現近乎倍數的使用空間，大大提升了資源的有效利用。最後不論是任何系統組合或是櫃體配置，都可以藉由技嘉模組化的硬體設計，加速資料中心的部署及運作。

AI的發展除了訓練過程中大量的GPU平行運算外，也體現在資料的儲存及網路傳輸等更全面的IT資料中心佈建。在雲端的資料處理量劇增的同時，接近使用者的邊緣端產生的資料也來到空前的規模，利用網路切片技術，資料變得更加即時。技嘉的伺服器研發實力反應在領先業界的散熱及機構設計，以及可加速產品型號多樣性的模組化設計，因此在各種IT架構上都有著完整的產品佈局。攤位上的資料中心分區更展示著適用於不同IT環節的伺服器，從雲端到邊緣伺服器、高效能到高密度儲存伺服器；甚至也展示了符合不同需求的運算選擇，如適合中小型企業的泛用型伺服器，以及讓微型企業及個人可彈性DIY的伺服器主機板，在不同規模的AI發展上都能完美的發揮。

技嘉在非常早期就領先市場提出了各種先進冷卻方案，範圍涵蓋直接與浸沒式液冷的關鍵技術，並透過幾年實際案例的經驗累積，掌握了跨領域產品的整合方法與設計的know-how，開發出冷卻套件、冷卻機櫃、以及浸沒液冷槽等自品牌的產品，並推出一條龍的完整先進冷卻解決方案。今年在COMPUTEX，除了當今解熱效能最優異的單向浸沒式運算系統及直接液冷運算方案的展示外，也展出了後門熱交換冷卻機櫃這樣的新解決方案。在後門熱交換機架產品上，技嘉與nVent合作，成功部署了西班牙國內排名第三的超級電腦Hyperion。透過技嘉整櫃伺服器出貨搭配nVent的後門熱交換，我們串聯室外的冰水主機建立冷卻水迴路，以每小時高達54,000瓦的解熱來冷卻Hyperion的運作環境，有效降低空調容量和運算熱點問題。

技嘉除了展示用於AI模型訓練的全面運算力，也藉由工業電腦演繹將成熟的AI模型帶入生活的應用場景。網路通訊的發達催生了物聯網，而在運算技術持續進步的推波助瀾下，更加聰明的AI也讓智慧應用更加發達。技嘉展出的關鍵技術包括邊緣運算、all-in-one微型電腦、決策主機、以及嵌入式系統，以智慧工廠的情境展示搭載AI機器視覺技術及遠端操控的高穩定性嵌入式電腦，用零售酒吧場域展示不同尺寸的Panel PC結合AI辨識及大數據分析，持續推進數位且智慧化的科技進程。AI及新世代CPU/GPU運算力的提升也讓自駕領域更進化，不論是ADAS自動駕駛輔助系統或是 Telematics車載資通訊裝置都受益更豐富的I/O介面及網路，持續推進無人載具及智慧車聯網的發展。

AI強勢的趨勢也將為個人電腦開啟截然不同的局面。技嘉的Z790系列主機板為各種使用者情境打造的功能，可搭載RTX 40 SUPER系列顯示卡，以核心數、VRAM、記憶體速度升級的極致效能，且使用晶片的AI加速讓用戶享受現今最強大計算和圖像處理能力在專業工作及3A級遊戲體驗表現的同時，還可進一步的迎接AI世代帶來的新應用。AI筆電包含AORUS 17X及16X透過獨家搭載的GIGABYTE AI Nexus帶來的AI Boost, AI Generator, 以及AI Power Gear等功能獲得更好的效能、生成AI便捷體驗、甚至電池續航力。此外，AORUS FO32U2P螢幕作為全球首款支援DP 2.1 UHBR20的戰術型電競螢幕，以及新推出的技嘉OLED戰術型電競螢幕陣容，更加入GIGABYTE OLED Care技術，利用AI技術延長螢幕壽命。現場的AI內容體驗區展示了包括NVIDIA ACE和ChatRTX在內的多種最新AI應用與即時互動，為參觀者提供一個深入探索AI技術最前沿的展示。

技嘉今年以全集團精選的產品及解決方案，一舉展示AI發展的硬實力，現場秀出的產品運算力扮演著加速AI模型 - 訓練、推論、應用、再訓練 - 生命週期中各環節的重要推手。技嘉亦邀請了叢集運算(GIGA POD)的客戶Northern Data Group – 歐洲第一家也是最大的生成式人工智慧雲服務提供商 – 來攤位與技嘉子公司技鋼的總經理進行「AI大勢 前瞻對談」，分享此合作契機、成功關鍵、以及對AI未來的展望。

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