来自世界各地的热情观众前来观看栩栩如生的哥斯拉。世界上最大的光雕投影秀“东京夜与光”的总参观人数已超过20万！ 以日式“浮世绘”呈现的内容也将出现在屏幕上

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在东京都，“东京夜与光”(TOKYO Night & Light)光雕投影秀以东京都的典型地标——东京都厅第一本厅舍为画布，用灯光和声音呈现多姿多彩的艺术。该节目全年每晚上演，提供了点亮东京之夜的全新观光资源。

该项目已被吉尼斯世界记录认定为“最大的建筑光雕投影显示屏（永久）”，自2024年2月25日开演以来的前3个月，已吸引了超过20万名游客。

每逢周末和节假日，该展览都会播放作品《哥斯拉：突袭东京都厅》。该作品的主角是世界闻名的哥斯拉，今年正好是它的70岁生日！100米高的强大哥斯拉，也就是“VS系列”电影中的那只哥斯拉，以真实大小的比例投影在东京都厅的墙壁上，它与新的反哥斯拉武器“超级X2改装版”之间惊心动魄的战斗是不容错过的看点。

这场秀还展示了名为“浮世”的日式内容，灵感来自浮世绘。浮世绘是江户时代（1603-1868年）发展起来的艺术作品，以生动细腻的色彩描绘日常生活的各个方面。“浮世”一词本身指的是一个不断变化的世界。通过使用AI学习生成的视觉效果和这场秀的创作者们制作的计算机图形，展现了浮世绘与现代流行文化之间的联系。

请欣赏这场光雕投影秀，在世界最大的画布上体验日本文化。

您可以在这里查看演出时间表：

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/event/20240225/

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