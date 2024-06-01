Adani Ports簽署三蘭港2號貨櫃碼頭30年特許經營合約

印度阿默達巴德和阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ)的全資子公司Adani International Ports Holdings Pte Ltd. (AIPH)與坦尚尼亞港務局簽署了為期30年的特許經營協議，負責營運和管理三蘭港2號貨櫃碼頭。三蘭港是一個門戶型港口，擁有四通八達的公路和鐵路網路。

2號貨櫃碼頭有四個泊位，年貨物處理能力為100萬個標準箱，2023年管理了82萬個標準箱的貨櫃，預計占坦尚尼亞貨櫃總量的83%。East Africa Gateway Limited (EAGL)由AIPH、AD Ports Group和East Harbour Terminals Limited (EHTL)合資成立。APSEZ將成為控股股東，並將EAGL納入其帳簿。

EAGL簽署了一份股份購買協議，從Hutchison Port Holdings Limited（及其子公司Hutchison Port Investments Limited）和Harbours Investment Limited手中收購Tanzania International Container Terminal Services Limited (TICTS) 95%的股份，收購對價為3950萬美元。TICTS目前擁有所有港口裝卸設備並雇用員工。Adani將透過TICTS營運2號貨櫃碼頭。

APSEZ董事總經理Karan Adani先生表示：「三蘭港2號貨櫃碼頭特許經營權的簽署符合APSEZ到2030年成為全球最大港口營運商之一的宏偉目標。我們相信，憑藉自身在港口和物流方面的專業知識和網路，我們將能提高港口與東非之間的貿易量和經濟合作。我們將努力把三蘭港打造成世界一流港口。」

關於Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ)隸屬全球多元化企業Adani Group。該公司已從一家港口公司發展成為一家綜合運輸公用事業公司，提供從港口到客戶的端對端解決方案。該公司是印度最大的港口開發商和營運商，在印度西海岸擁有7個地理位置優越的港口和碼頭（古吉拉突邦的蒙德拉、圖納、達赫傑和哈茲拉、果阿邦的莫穆高、馬哈拉斯特拉邦的迪吉和喀拉拉邦的維津詹），在印度東海岸擁有8個港口和碼頭（西孟加拉邦的霍爾迪亞、奧里薩邦的達姆拉和戈帕爾普爾、安德拉邦的甘加瓦拉姆和克里希納派特南、泰米爾納德邦的卡圖帕利和恩諾爾以及本地治里的卡里卡爾），占全國港口總輸送量的27%，從而具備了處理來自沿海地區和內陸地區大量貨物的能力。該公司還正在斯里蘭卡可倫坡開發一個轉運港，並擁有以色列的海法港。

我們的港口到物流平台包括港口設施、綜合物流能力（包括多模聯運物流園區、A級倉庫和工業經濟區）。隨著印度將從即將到來的全球供應鏈大調整中獲益，上述能力使我們處於有利地位。我們的願景是在未來十年成為全球最大的港口和物流平台。憑藉到2025年實現碳中和的願景，APSEZ已成為印度第一個、全球第三個簽署「科學基礎減量目標倡議」(SBTi)的港口，承諾達成減排目標，將全球暖化控制在氣溫比工業化前水準高1.5°C的範圍內。

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