La Wedding Season è aperta: Sposa Radiosa e matrimonio indimenticabile con la Laser Skincare di Quanta!

Samarate--(BUSINESS WIRE)--Secondo recenti ricerche, la cura della pelle è una priorità per il 90% delle spose (The Knot 2023 Wedding Beauty Survey) che considera l'aspetto della pelle fondamentale per il giorno del matrimonio e il 65% delle future spose (The Knot 2023 Wedding Wellness Survey) ha adottato uno stile di vita più sano in vista del grande giorno, includendo una routine di cura della pelle.

La laser skincare offre una vasta gamma di trattamenti personalizzati per soddisfare ogni particolare esigenza, come il Pico Filling, ad effetto anti-aging, per ridurre rughe e linee sottili come conferma il Dott. Matteo Tretti Clementoni specialista di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso la Clinica Laserplast di Milano “Quando i difetti cutanei non sono troppo evidenti l’utilizzo del laser frazionato a picosecondi a bassa energia ci permette di stimolare in modo cospicuo e clinicamente evidente la produzione del collagene offrendo un post trattamento molto breve che non incide sulla vita di relazione. È la mia metodica di prima scelta per pazienti giovani che iniziano a mostrare i segni del passare del tempo”

Il 68% delle spose europee nel 2023 ha investito in prodotti e trattamenti per la cura della pelle nei mesi precedenti al matrimonio, (The Wedding Report 2023 - Bridebook). Questo trend è confermato anche dal Dott. Paolo Sbano, Dirigente medico presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario “Santa Maria alle Scotte” di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle” di Viterbo: “Con il trattamento Iconic Peel di Youlaser Prime by Quanta è possibile ottenere una esfoliazione profonda associata a uno stimolo rigenerativo nella neosintesi di collagene. Il risultato è un miglioramento globale della texture cutanea. È indicato effettuare questa procedura con netto anticipo (40-60 giorni) rispetto al giorno delle nozze, per godere appieno delle potenzialità rigenerative. Il trattamento, effettuabile anche in periodo estivo e con tempi di recupero molto brevi (2-3 giorni di arrossamento), diventa così compatibile con altre procedure estetiche o specifica skincare.”

Queste procedure sono non invasive e indolore, sono rapide e sicure per un comfort totale, i risultati sono visibili fin da subito e persistono nel tempo con un effetto glowing e per un incarnato sano e radioso.

Con la laser skincare, potrai finalmente dire addio allo stress pre-matrimoniale e goderti una pelle perfetta nel tuo giorno speciale.

“Quanta NaturaPeel® è uno dei trattamenti più desiderati per la cura della pelle. Inoltre, funziona come trattamento con effetto istantaneo e può essere effettuato il giorno prima di un evento importante come il matrimonio, perché la pelle diventa radiosa e liscia.” afferma il Dott. Sergio Fernández, Medico estetico presso Le Med Clinic di Madrid.

Oggi il tuo sogno di un incarnato impeccabile e una luminosità naturale diventa realtà.