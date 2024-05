Adani Ports signe une concession de 30 ans pour exploiter le terminal à conteneurs 2 du port de Dar es Salaam

AHMEDABAD, Inde et ABOU DABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Adani International Ports Holdings Pte Ltd. (AIPH), filiale en propriété exclusive d'Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), a signé un accord de concession de 30 ans avec la Tanzania Ports Authority pour exploiter et gérer le terminal à conteneurs 2 du port de Dar es Salaam, en Tanzanie. Le port de Dar es Salaam est un port d'entrée avec un réseau bien connecté de routes et de chemins de fer.

Doté de quatre postes d’amarrage, le CT2 dispose d’une capacité annuelle de manutention d'un million d’EVP et a géré 0,82 million d’EVP de conteneurs en 2023, soit 83 % du volume total de conteneurs en Tanzanie. East Africa Gateway Limited (EAGL) a été constitué en coentreprise entre AIPH, AD Ports Group et East Harbour Terminals Limited (EHTL). APSEZ sera l'actionnaire majoritaire et consolidera EAGL dans ses comptes.

EAGL a signé un accord de rachat d'actions visant l'acquisition de 95 % des parts de Tanzania International Container Terminal Services Limited (TICTS) à Hutchison Port Holdings Limited (et de sa filiale Hutchison Port Investments Limited) et Harbours Investment Limited pour une contrepartie d'achat de 39,5 millions USD. TICTS possède actuellement tous les équipements de manutention portuaire et emploie la main-d'œuvre. Adani exploitera le CT2 par l'entremise de TICTS.

« La signature de la concession du terminal à conteneurs 2 au port de Dar es-Salaam est conforme à l’ambition d’APSEZ de devenir l’un des plus grands opérateurs portuaires au monde d’ici à 2030. Nous sommes convaincus qu'avec notre expertise et notre réseau dans les ports et la logistique, nous serons en mesure d'améliorer les volumes commerciaux et la coopération économique entre nos ports et l'Afrique de l'Est. Nous nous efforcerons de transformer le port de Dar es-Salaam en un port de classe mondiale », déclare M. Karan Adani, directeur général, APSEZ.

À propos d'Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), qui fait partie d'Adani Group diversifié à l'échelle mondiale, est passé d'une société portuaire à un service public de transport intégré offrant une solution de bout en bout, de la porte du port à la porte du client. La société est le plus grand développeur et exploitant portuaire en Inde avec sept ports et terminaux stratégiquement situés sur la côte ouest (Mundra, Tuna, Dahej et Hazira dans le Gujarat, Mormugao à Goa, Dighi dans le Maharashtra et Vizhinjam dans le Kerala) et huit ports et terminaux sur la côte est de l'Inde (Haldia dans le Bengale occidental, Dhamra et Gopalpur dans l'Odisha, Gangavaram et Krishnapatnam dans l'Andhra Pradesh, Kattupalli et Ennore dans le Tamil Nadu et Karaikal dans le Puducherry), représentant 27 % des volumes portuaires totaux du pays, fournissant ainsi des capacités pour traiter de grandes quantités de fret des deux zones côtières et de l'arrière-pays. La société développe également un port de transbordement à Colombo, au Sri Lanka, et possède le port de Haïfa en Israël.

Notre plateforme Ports to Logistics comprenant des installations portuaires, des capacités logistiques intégrées, y compris des parcs logistiques multimodaux, des entrepôts de catégorie A et des zones économiques industrielles, nous place dans une position avantageuse alors que l'Inde devrait bénéficier d'une refonte imminente des chaînes d'approvisionnement mondiales. Notre vision est d'être la plus grande plateforme portuaire et logistique au monde au cours de la prochaine décennie. Avec l'objectif de devenir carboneutre d'ici 2025, APSEZ a été le premier port indien et le troisième au monde à s'inscrire à l'initiative Science-Based Targets (SBTi) et à s'engager en faveur des objectifs de réduction des émissions pour maîtrise le réchauffement climatique à 1,5° C au-dessus des niveaux préindustriels.

