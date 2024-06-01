Adani Ports签署达累斯萨拉姆港2号集装箱码头30年特许经营合同

印度阿默达巴德和阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. （APSEZ）的全资子公司Adani International Ports Holdings Pte Ltd. （AIPH）与坦桑尼亚港务局签署了为期30年的特许经营协议，负责运营和管理达累斯萨拉姆港2号集装箱码头。达累斯萨拉姆港是一个门户型港口，拥有四通八达的公路和铁路网络。

2号集装箱码头有四个泊位，年货物处理能力为100万个标准箱，2023年管理了82万个标准箱的集装箱，预计占坦桑尼亚集装箱总量的83%。East Africa Gateway Limited (EAGL) 由 AIPH、AD Ports Group和East Harbour Terminals Limited（EHTL）合资组建。APSEZ将成为控股股东，并将EAGL纳入其账簿。

EAGL签署了一份股份购买协议，从Hutchison Port Holdings Limited（及其子公司Hutchison Port Investments Limited）和Harbours Investment Limited手中收购Tanzania International Container Terminal Services Limited（TICTS）95%的股份，收购对价为3,950万美元。TICTS目前拥有所有港口装卸设备并雇用员工。Adani将通过TICTS运营2号集装箱码头。

"达累斯萨拉姆港2号集装箱码头特许经营权的签署符合APSEZ到2030年成为全球最大港口运营商之一的宏伟目标。我们相信，凭借我们在港口和物流方面的专业知识和网络，我们将能提高港口与东非之间的贸易量和经济合作。我们将努力把达累斯萨拉姆港打造成世界级港口，”APSEZ董事总经理Karan Adani 先生表示。

关于Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.（APSEZ）隶属全球多元化企业Adani Group。该公司已从一家港口公司发展成为一家综合运输公用事业公司，提供从港口到客户的端到端解决方案。该公司是印度最大的港口开发商和运营商，在印度西海岸拥有 7 个地理位置优越的港口和码头（古吉拉特邦的蒙德拉、图纳、达赫杰和哈兹拉、果阿邦的莫穆高、马哈拉施特拉邦的迪吉和喀拉拉邦的维津詹），在印度东海岸拥有8个港口和码头（西孟加拉邦的霍尔迪亚、奥里萨邦的达姆拉和戈帕尔普尔、安得拉邦的甘加瓦拉姆和克里希纳帕特南、泰米尔纳德邦的卡图帕利和恩诺尔以及本地治里的卡里卡尔），占全国港口总吞吐量的27%，从而具备了处理来自沿海地区和内陆地区大量货物的能力。该公司还正在斯里兰卡科伦坡开发一个转运港，并拥有以色列的海法港。

我们的港口到物流平台包括港口设施、综合物流能力（包括多模联运物流园区、A级仓库和工业经济区）。随着印度将从即将到来的全球供应链大调整中获益，上述能力使我们处于有利地位。我们的愿景是在未来十年成为全球最大的港口和物流平台。凭借到2025年实现碳中和的愿景，APSEZ已成为印度第一个、全球第三个签署 "基于科学的目标倡议"（Science-Based Targets Initiative，SBTi）的港口，承诺实现减排目标，将全球变暖控制在气温比工业化前水平高1.5°C的范围内。

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