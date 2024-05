Adani Ports unterzeichnet 30-Jahres-Konzession für den Betrieb des Containerterminals 2 im Hafen von Dar es Salaam

AHMEDABAD, Indien & ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Adani International Ports Holdings Pte Ltd. (AIPH), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), hat mit der Tanzania Ports Authority einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren für den Betrieb und das Management des Containerterminals 2 im Hafen von Dar es Salaam, Tansania, unterzeichnet. Der Hafen von Dar es Salaam ist ein Gateway-Hafen mit einem gut ausgebauten Straßen- und Schienennetz.

CT2 mit seinen vier Liegeplätzen hat eine jährliche Umschlagskapazität von 1 Million TEU und wird im Jahr 2023 0,82 Millionen TEU an Containern umschlagen, was schätzungsweise 83 % des gesamten tansanischen Containeraufkommens entspricht. East Africa Gateway Limited (EAGL) wurde als Joint Venture von AIPH, AD Ports Group und East Harbour Terminals Limited (EHTL) gegründet. APSEZ wird der Hauptaktionär sein und EAGL in seinen Büchern konsolidieren.

EAGL hat einen Aktienkaufvertrag für den Erwerb von 95 % der Anteile an Tanzania International Container Terminal Services Limited (TICTS) von Hutchison Port Holdings Limited (und ihrer Tochtergesellschaft Hutchison Port Investments Limited) und Harbours Investment Limited für einen Kaufpreis von 39,5 Mio. USD unterzeichnet. TICTS besitzt derzeit die gesamte Hafenumschlagsausrüstung und beschäftigt die Arbeitskräfte. Adani wird CT2 über TICTS betreiben.

„Die Unterzeichnung der Konzession für das Containerterminal 2 im Hafen von Dar es Salaam steht im Einklang mit dem Ziel von APSEZ, bis 2030 einer der größten Hafenbetreiber weltweit zu werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Expertise und unserem Netzwerk in den Bereichen Häfen und Logistik in der Lage sein werden, das Handelsvolumen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren Häfen und Ostafrika zu verbessern. Wir streben danach, den Hafen von Dar es Salaam in einen Hafen von Weltklasse zu verwandeln“, sagte Mr. Karan Adani, Managing Director von APSEZ.

Über Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), ein Teil der weltweit diversifizierten Adani Group, hat sich von einem Hafenunternehmen zu einem integrierten Transportdienstleister entwickelt, der eine End-to-End-Lösung vom Hafentor bis zum Tor des Kunden anbietet. Das Unternehmen ist der größte Hafenentwickler und -betreiber in Indien mit 7 strategisch günstig gelegenen Häfen und Terminals an der Westküste (Mundra, Tuna, Dahej und Hazira in Gujarat, Mormugao in Goa, Dighi in Maharashtra und Vizhinjam in Kerala) und 8 Häfen und Terminals an der Ostküste Indiens (Haldia in Westbengalen, Dhamra und Gopalpur in Odisha, Gangavaram und Krishnapatnam in Andhra Pradesh, Kattupalli und Ennore in Tamil Nadu und Karaikal in Puducherry), die 27 % des gesamten Hafenvolumens des Landes ausmachen und somit in der Lage sind, große Mengen an Fracht sowohl aus den Küstengebieten als auch aus dem Hinterland umzuschlagen. Das Unternehmen entwickelt außerdem einen Umschlaghafen in Colombo, Sri Lanka, und besitzt den Hafen von Haifa in Israel.

Mit unserer Ports to Logistics Platform, die Hafenanlagen, integrierte Logistikkapazitäten einschließlich multimodaler Logistikparks, Lagerhäuser der Güteklasse A und industrielle Wirtschaftszonen umfasst, befinden wir uns in einer vorteilhaften Position, da Indien von einer bevorstehenden Umgestaltung der globalen Lieferketten profitieren wird. Unsere Vision ist es, im nächsten Jahrzehnt die größte Hafen- und Logistikplattform der Welt zu sein. Mit der Vision, bis 2025 kohlenstoffneutral zu werden, war APSEZ der erste indische Hafen und der dritte weltweit, der die Science-Based Targets Initiative (SBTi) unterzeichnete und sich zu Emissionsreduktionszielen verpflichtete, um die globale Erwärmung auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.