Pudgy Penguins 和 Mythical Games 攜手合作打造 AAA 級手遊

德州奧斯丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Pudgy Penguins 是全球公認的 Pudgy Penguins 系列角色幕後的品牌開發公司，也是下一代遊戲技術的工作室 Mythical Games 今天宣布合作夥伴關係，以共同開發一款獨特且支援 Web3 的行動電子遊戲。這個合作夥伴關係聯合了全球公認的 Pudgy Penguins 角色創作者，以及有史以來最成功的兩款區塊鏈遊戲《NFL Rivals》和《Blankos Block Party》幕後的遊戲工作室。

與 Mythical Games 聯手開發近期推出的遊戲詳細資訊早在 Consensus 2024 上公布。這款即將推出的手機遊戲是一款身臨其境的電遊，除了 Pudgy Penguins 受人喜愛的傳說和幽默，同時還具有 Mythical Game 旗下遊戲《NFL Rivals》的 AAA 級品質、可玩性且易上手的特點。這款新遊戲計畫於 2025 年在 Mythical 平台上推出，該平台是擁有超過 500 萬名玩家的《NFL Rivals》及超過 100 萬活躍錢包的 Mythos Chain (MYTH) 的所在地。

「Web3 遊戲蓬勃發展，但不管改變為何，遊戲都需要經由強大的社群和出色的遊戲玩法支援」，Mythical Games 執行長 John Linden 說道：「Pudgy Penguins 是目前唯一因為透過零售合作夥伴 Walmart 及 Target，以及快速成長的社交媒體追蹤人數而真正成為主流的 web3 專案。我們很榮幸能結合多年的努力與數百萬人爭相遊玩的遊戲。在已獲數百萬消費者深愛的 Mythical Platform 和 Mythos Chain 上使用 Mythical Games 開發這款遊戲，將成為主流消費者進一步推廣 web3 的主要驅動力。」

Pudgy Penguins 執行長 Luca Netz 表示：「當我們決定開發一款以行動裝置為主的 AAA 級區塊鏈 Pudgy Penguins 遊戲時，能與 Mythical Games 一起合作讓我感到無比興奮。我們的成長策略已達數百萬使用人數，再加上 Mythical Games 在遊戲專業上的經驗和成功，著實奠定了成功的基礎。我們迫不及待地想向 Pudgy Penguins 社群展示即將推出的內容，並期望徵求玩家的意見回饋。」

在遊戲推出的準備階段，《Pudgy Penguins》的持有人將可獲得獨家內容，搶先觀看遊戲畫面，並有機會協助打造遊戲開發的關鍵層面。這款遊戲目的在於吸引 Pudgy Penguins 社群，以及更為廣泛的遊戲市場，進一步將 Pudgy Penguins 的品牌和精神發揚光大。

在 2025 年遊戲發布之前，有興趣的玩家可以加入 Pudgy Penguins Discord，並追蹤 Pudgy Penguins (@pudgypenguins) 以及 Mythical Games ( @playmythical ) 的 Twitter/X 帳號，即可獲得這款即將上市遊戲的最新消息。

關於 Pudgy Penguins

Pudgy Penguins 致力於透過創新產品，讓每個人都能無縫順暢地使用 Web3。Pudgy Penguins 對於社群帶來的影響力以及建立品牌知名度的關注，讓他們成為 Web3 領域的領導者，同時也顛覆了傳統的 web2 零售領域。Pudgy Penguins 致力影響消費者並打造 Web3 的未來。

如需更多資訊，請造訪 https://www.pudgypenguins.com/

關於Mythical Games

榮獲 Fast Company 2021 年改變世界的想法，以及近期 Forbes 認可成為 Acknowledged by Fast Company’s World Changing Ideas 2021 and recently Forbes’ 最佳創業僱主（2024），Mythical Games 是一間下一代遊戲公司，致力於打造世界一流的遊戲，並使用區塊鏈技術讓玩家能夠擁有遊戲內資產的擁有權。該團隊協助開發了包括《決勝時刻》、《決勝時刻手遊》、《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《鬥陣特攻》、《魔法風雲會》、《EA Madden》、《哈利波特：霍格華茲之謎》、《漫威神威戰隊》、《現代戰爭 3》和《Skylanders》。

Mythical Marketplace 是 iOS 和 Android 上的第一個遊戲內區塊鏈市場，為遊戲玩家提供數位資產買賣的擁有權和控制權，而 Mythical Platform 則透過數位物品的託管錢包，保護可能不熟悉區塊鏈的遊戲玩家。

Mythical Games 是 Mythos 基金會 (Mythos Foundationhttp://mythos.foundation ) 的 22 家創始成員公司之一。使用 Mythos 鏈作為區塊鏈，利用 Mythos 的 MYTH 代幣作為 Mythical Marketplace 的實用代幣。

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