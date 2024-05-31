Pudgy Penguins和Mythical Games合作打造AAA级移动视频游戏

奥斯汀，德克萨斯州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Pudgy Penguins 是推出全球知名Pudgy Penguins卡通人物的品牌开发公司，今天，该公司与新一代游戏技术工作室 Mythical Games 宣布建立合作伙伴关系，共同打造一款独特的Web3移动视频游戏。此次合作将全球知名的Pudgy Penguins卡通形象的创造者与两款最成功区块链游戏NFL Rivals和Blankos Block Party的开发游戏工作室联合在一起。

即将与Mythical Games合作开发游戏的详细信息已在Consensus 2024上公布。这款即将推出的手机游戏将是一款沉浸体验式视频游戏，它借鉴了Pudgy Penguins广受欢迎的学识和幽默，同时还具有与Mythical Games旗下游戏NFL Rivals一样的AAA级品质、可玩性和可访问性。这款新游戏计划于2025年在Mythical平台上推出，该平台拥有玩家超过500万人的NFL Rivals和拥有100多万活跃钱包的Mythos Chain（MYTH）。

Mythical Games首席执行官John Linden说：”Web3游戏发展迅速，但有一点没有改变，那就是游戏需要强大的社区和出色的玩法。Pudgy Penguins是通过与Walmart和Target建立卓越零售合作关系以及迅速增长的社交媒体粉丝，而真正走向主流的唯一web3项目。我们很高兴能将他们的努力与一款将有百万级玩家参与的游戏结合起来。与Mythical Platform上的Mythical Games以及已有百万级消费者使用的Mythos Chain合作开发这款游戏，这将成为向主流消费者进一步推广web3的主要动力。

Pudgy Penguins首席执行官Luca Netz说： “ 当我们决定创建一款移动优先的AAA区块链Pudgy Penguins游戏时，与Mythical Games的合作令我兴奋不已。我们的发展战略已经让我们获得数百万用户，再加上Mythical Games在游戏方面的经验和成功，这些都为我们的成功奠定了基础。我们迫不及待地想向Pudgy Penguins社区展示游戏内容，并在开发过程中征求他们的反馈意见。

在游戏发布前的准备阶段，Pudgy Penguins持有者将获得独家内容，抢先体验游戏内画面，并有机会为游戏开发的关键环节提供帮助。该游戏旨在吸引Pudgy Penguins社区以及更广泛的游戏市场，以进一步发展Pudgy Penguins的品牌和精神。

在游戏于2025年推出之前，感兴趣的玩家可以加入Pudgy Penguins Discord，并关注Pudgy Penguins ( @pudgypenguins ) 和Mythical Games ( @playmythical ) Twitter/X 帐户以了解这款即将推出游戏的最新情况。

关于Pudgy Penguins

Pudgy Penguins致力于通过创造易于上手的创新产品，让每个人都能获得Web3内容。Pudgy Penguins专注于社区赋权和建立品牌意识，使其成为Web3领域的领导者，同时也颠覆了传统的Web2和零售领域。Pudgy Penguins致力于影响普通消费者，塑造Web3的未来。

要了解更多内容：https://www.pudgypenguins.com/

关于Mythical Games

Mythical Games是面向未来的下一代游戏公司，曾入选Fast Company的“2021年改变世界创意”奖，最近又入选Forbes2024年“最佳初创企业雇主”奖。该公司制作世界一流的游戏，并通过使用区块链技术让玩家拥有游戏中资产的所有权。该团队帮助开发了众多大型特许游戏，包括Call of Duty、Call of Duty Mobile、World of Warcraft、Diablo、Overwatch、Magic: The Gathering、EA Madden、Harry Potter Hogwarts Mystery、Marvel Strike Force、Modern Warfare 3等。

Mythical Marketplace是iOS和Android平台上首个游戏内区块链市场，为玩家提供数字资产买卖的所有权和控制权，而Mythical Platform则通过数字物品的托管钱包保护初涉区块链的玩家。

Mythical Games是Mythos Foundation（http://mythos.foundation）的22家创始成员公司之一，该基金会使用Mythos Chain作为其区块链，并使用Mythos的MYTH代币作为Mythical Marketplace的实用代币。

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