Energy Vault與Skidmore, Owings & Merrill (SOM)宣布建立獨家全球重力儲能合作夥伴關係，將儲能融入建築設計

EV0可實現傳統抽水儲能的所有技術和經濟效益，同時消除與混凝土生產相關的負面影響以及對現有野生生物生態系統的破壞。這種創新的「模組化抽水儲能」系統利用獨特的低成本織物容器（「水樹」）將水儲存在預製模組中，這些模組可以快速部署，同時充分利用現有抽水儲能系統成熟的水泵渦輪機和水閘設計。（照片：美國商業資訊）

EVy將其Energy Vault的核心重力技術應用於已有的斜坡和地形，在對環境影響最小的情況下儲存能量，並減少對人工結構的需求，透過省去固定架構結構的建設，實現超低成本的資本支出。（照片：美國商業資訊）

EVc利用模組化水基系統，首次實現了在高層建築結構內整合部署大型抽水儲能系統。EVc主要是一個獨立的GESS，也可以整合到構成EVu設計基礎的高層建築中。EVc的圓柱形設計經過最佳化，可抵禦大風和地震等環境因素的影響。（照片：美國商業資訊）

EVu是一種上層建築塔式設計，透過使用高度超過300米、高達1000米的中空結構，提高了單位經濟效益，並使GESS能夠整合到高層建築中。這些結構的重力儲能能力可達數GWh，不僅能為建築本身供電，還能滿足鄰近建築的能源需求。這一創新設計將首屈一指的GESS技術融入上層建築的設計和工程中，將在建築建造和營運史上首次實現3-4年的碳投資加速回收期。（照片：美國商業資訊）

EVu是一種上層建築塔式設計，透過使用高度超過300米、高達1000米的中空結構，提高了單位經濟效益，並使GESS能夠整合到高層建築中。這些結構的重力儲能能力可達數GWh，不僅能為建築本身供電，還能滿足鄰近建築的能源需求。這一創新設計將首屈一指的GESS技術融入上層建築的設計和工程中，將在建築建造和營運史上首次實現3-4年的碳投資加速回收期。（照片：美國商業資訊）

加州西湖村和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續電網規模儲能解決方案的領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)（以下簡稱「Energy Vault」）與首屈一指的建築和工程公司Skidmore, Owings & Merrill (SOM)今天宣布建立全球獨家重力儲能合作夥伴關係。

SOM曾負責設計世界上許多最知名的建築，包括哈里發塔、天津周大福金融中心、威利斯大廈和世貿中心一號大樓，其廣受讚譽的建築、技術和結構創新在近一個世紀以來為世界各地的高層建築奠定了基礎。

作為此次策略性合作的一部分，SOM將成為Energy Vault所有新型重力儲能系統(GESS)的下一代固定架構和可部署結構的獨家建築師和結構工程師，包括將重力儲能技術應用於城市環境中的高層建築和自然環境中的可部署結構，以充分實現永續發展，加快碳回收並降低能源消耗的平准化成本。Energy Vault在過去12個月中開始與SOM合作，促成其GESS技術結構、架構和經濟性的最佳化，該技術在全球再生能源的部署中發揮著至關重要的作用。

G-VAULT™是Energy Vault基於重力的解決方案系列，結合了久經考驗的儲能原理、現代工程技術、人工智慧軟體協調平台和尖端材料科學，可實現長時間儲能。G-VAULT產品將電力和能量分離，使客戶能夠完全靈活地設計最佳儲能系統，同時在往返效率方面保持領先於任何其他機械或熱動力儲能系統。因此，該系統是一種靈活、低成本、使用壽命長達35年（或更長）的基礎設施資產，專為轉移電力輸送而設計，不會造成任何儲能介質降解。Energy Vault的重力儲能技術採用環保材料，能夠整合廢料進行有益的再利用，在為客戶加速全球潔淨能源轉型的同時，促進了向循環經濟的改變。

迄今為止，Energy Vault的G-VAULT產品套件主要集中在公司的EVx™平台上。該平台最初與電網連接(5 MW)，並在瑞士進行了測試，其特點是具有高度可擴充性和模組化架構，可至多擴充數GWh的儲存容量。正如之前所宣布，EVx目前正在透過授權合約在中國（已宣布的專案容量為3.7GWh）、埃及、希臘和南部非洲發展共同體的16個國家進行開發和部署。透過此次合作，Energy Vault和SOM正在設計一個新的G-VAULT GESS解決方案平台。這些解決方案著重於提高經濟性、能量密度和永續性，包括EVu™、EVc™、EVy™和EV0™。

EVu 是一種上層建築塔式設計，透過使用高度超過300米、高達1000米的中空結構，提高了單位經濟效益，並使GESS能夠整合到高層建築中。這些結構的重力儲能能力可達數GWh，不僅能為建築本身供電，還能滿足鄰近建築的能源需求。這一創新設計將首屈一指的GESS技術融入上層建築的設計和工程中，將在建築建造和營運史上首次實現3-4年的碳投資加速回收期。

是一種上層建築塔式設計，透過使用高度超過300米、高達1000米的中空結構，提高了單位經濟效益，並使GESS能夠整合到高層建築中。這些結構的重力儲能能力可達數GWh，不僅能為建築本身供電，還能滿足鄰近建築的能源需求。這一創新設計將首屈一指的GESS技術融入上層建築的設計和工程中，將在建築建造和營運史上首次實現3-4年的碳投資加速回收期。 EVc 利用模組化水基系統，首次實現了在高層建築結構內整合部署大型抽水儲能系統。EVc主要是一個獨立的GESS，也可以整合到構成EVu設計基礎的高層建築中。EVc的圓柱形設計經過最佳化，可抵禦大風和地震等環境因素的影響。

利用模組化水基系統，首次實現了在高層建築結構內整合部署大型抽水儲能系統。EVc主要是一個獨立的GESS，也可以整合到構成EVu設計基礎的高層建築中。EVc的圓柱形設計經過最佳化，可抵禦大風和地震等環境因素的影響。 EVy 將其Energy Vault的核心重力技術應用於已有的斜坡和地形，在對環境影響最小的情況下儲存能量，並減少對人工結構的需求，透過省去固定架構結構的建設，實現超低成本的資本支出。

將其Energy Vault的核心重力技術應用於已有的斜坡和地形，在對環境影響最小的情況下儲存能量，並減少對人工結構的需求，透過省去固定架構結構的建設，實現超低成本的資本支出。 EV0 可實現傳統抽水儲能的所有技術和經濟效益，同時消除與混凝土生產相關的負面影響以及對現有野生生物生態系統的破壞。這種創新的「模組化抽水儲能」系統利用獨特的低成本織物容器（「水樹」）將水儲存在預製模組中，這些模組可以快速部署，同時充分利用現有抽水儲能系統成熟的水泵渦輪機和水閘設計。

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「我們非常高興能與Skidmore, Owings & Merrill建立這項全球獨家合作夥伴關係，該公司在開發世界上一些最傑出的建築方面擁有無與倫比的過往業績。我們與SOM的策略性合作夥伴關係為Energy Vault開闢了一個價值數十億美元的新區隔市場，重點關注新建築設計和能源效率的未來永續性。我們在重力儲能技術方面的開創性工作與全球最知名的工程、設計和建築公司的全球歷史紀錄和專業知識相結合，將首次提供在建築施工和營運中實現加速碳回收的平台。」

SOM合夥人Adam Semel和Scott Duncan與結構工程師Bill Baker共同領導了此次合作。Baker被公認為世界頂尖結構工程師之一，在他的職業生涯中，從828米高的哈里發塔到藝術家Janet Echelman的網狀裝置作品，他一直在為複雜的結構挑戰精心設計優雅的解決方案。建築師Semel和Duncan完成了SOM近期和即將完成的許多最具影響力的專案，包括中國各地的超高層綜合大樓、泰國歷史上最大的私人開發專案以及耗資50億美元的電動汽車製造園區。

Semel表示：「自公司成立以來，SOM一直在推動建築和工程領域的發展，重新定義建築對城市和社群的作用。與Energy Vault的合作不僅是對加快世界從化石燃料轉型的承諾，也是對共同探索再生能源建築如何改善我們共同的自然景觀和城市環境的承諾。鑑於Energy Vault技術的變革性，我們對建立這種獨特的全球夥伴關係感到尤為振奮。」

與Energy Vault的合作延續了SOM在永續發展方面的創新傳統，這種傳統已從單個建築擴充到包含研究、材料開發以及作為碳中和公司的業界領導地位。最近的例子包括在聯合國氣候變遷大會(COP)上展示的碳吸收Urban Sequoia方案，與Prometheus Materials合作開發的以生物為基礎的碳中性混凝土替代品，以及評估建築物和投資組合整個生命週期碳排放量的全新獨立式服務。

Energy Vault的GESS部署組合不斷擴大，最近更是將其全球足跡擴大到非洲和亞洲市場。2023年，Energy Vault宣布全球第一個EVx™重力儲能系統在全球最大的儲能市場中國投入使用。Energy Vault最近還宣布，透過2022年初公布的授權和權利金協議，將在中國再部署三個EVx™ GESS專案，總儲能量達368 MWh，使已宣布的中國專案總儲能量達到3.7 GWh。今年稍早，Energy Vault宣布與南非電網合作夥伴就其重力技術組合達成一項新的授權和權利金協議，該協議涵蓋南部非洲發展共同體(SADC)地區的16個國家。這項為期10年的協議可望促成數GWh的Energy Vault GESS長期部署，以滿足SADC地區到2035年估計高達25 GW/125 GWh的儲能需求。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發和部署公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界的永續儲能方式。公司的綜合產品包括專有的重力式儲能、電池儲能和綠色氫能儲存技術。每個儲能解決方案都由公司不限硬體技術的能源管理系統軟體和整合平臺提供支援。Energy Vault的創新科技組合在業界獨樹一幟，提供客製化的短期和長期儲能解決方案，幫助公用事業、獨立電力生產商和大型工業能源用戶大幅降低均化能源成本，同時保持電力可靠性。Energy Vault的EVx™重力式儲能技術利用生態友善型材料，能夠整合廢棄材料進行有益再利用，促進向循環經濟的轉型，同時協助客戶加快向全球潔淨能源轉型。請造訪 www.energyvault.com瞭解更多資訊。

關於Skidmore, Owings & Merrill

Skidmore, Owings & Merrill (SOM)是一家由建築師、設計師、工程師和規劃師組成的全球性集體企業，曾負責設計世界上一些最具技術和環保先進性的建築和重要的公共空間。從世界上最高的幾座建築到新材料的創新，SOM的設計預示著人們生活和工作方式的變革。該公司對永續發展的承諾不僅體現在其業界首屈一指的碳中和運作上，還體現在其作品組合中——從最近宣布的位於總督島(Governors Island)的紐約氣候交易所園區，到在芝加哥建築雙年展上亮相的淨零排放Bio-Block™材料裝置等等。今年，《快公司》將SOM評選為全球最具創新力的公司之一。請造訪www.som.com瞭解更多資訊。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司目前對公司營運和財務業績等方面的看法。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們根據目前的預期、計畫和假設做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在產業中的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出的。這些前瞻性陳述依據的是我們對未來業績的信念、假設和預期，並考慮了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是根據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的獎勵、訂單和積壓訂單轉化為未來收入的不確定性；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品可能存在缺失或發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的組件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告於2024年3月13日遞交給美國證券交易委員會，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閱。這些因素可能會在我們不時遞交給美國證券交易委員會的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示性陳述的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

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