Energy Vault与Skidmore, Owings & Merrill (SOM)宣布建立独家全球重力储能合作伙伴关系，将储能融入建筑设计

EV0可实现传统抽水储能的所有技术和经济效益，同时消除与混凝土生产相关的负面影响以及对现有野生生物生态系统的破坏。这种创新的“模块化抽水储能”系统利用独特的低成本织物容器（“水树”）将水储存在预制模块中，这些模块可以快速部署，同时充分利用现有抽水储能系统成熟的水泵涡轮机和水闸设计。（照片：美国商业资讯）

EVy将其Energy Vault的核心重力技术应用于已有的斜坡和地形，在对环境影响最小的情况下储存能量，并减少对人工结构的需求，通过省去固定框架结构的建设，实现超低成本的资本支出。（照片：美国商业资讯）

EVc利用模块化水基系统，首次实现了在高层建筑结构内集成部署大型抽水储能系统。EVc主要是一个独立的GESS，也可以集成到构成EVu设计基础的高层建筑中。EVc的圆柱形设计经过优化，可抵御大风和地震等环境因素的影响。（照片：美国商业资讯）

EVu是一种上层建筑塔式设计，通过使用高度超过300米、高达1000米的中空结构，提高了单位经济效益，并使GESS能够集成到高层建筑中。这些结构的重力储能能力可达数GWh，不仅能为建筑本身供电，还能满足邻近建筑的能源需求。这一创新设计将领先的GESS技术融入上层建筑的设计和工程中，将在建筑建造和运营史上首次实现3-4年的碳投资加速回收期。（照片：美国商业资讯）

EVu是一种上层建筑塔式设计，通过使用高度超过300米、高达1000米的中空结构，提高了单位经济效益，并使GESS能够集成到高层建筑中。这些结构的重力储能能力可达数GWh，不仅能为建筑本身供电，还能满足邻近建筑的能源需求。这一创新设计将领先的GESS技术融入上层建筑的设计和工程中，将在建筑建造和运营史上首次实现3-4年的碳投资加速回收期。（照片：美国商业资讯）

加州西湖村和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可持续电网规模储能解决方案的领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)（以下简称“Energy Vault”）与领先的建筑和工程公司Skidmore, Owings & Merrill (SOM)今天宣布建立全球独家重力储能合作伙伴关系。

SOM曾负责设计世界上许多最知名的建筑，包括哈利法塔、天津周大福金融中心、威利斯大厦和世贸中心一号楼，其广受赞誉的建筑、技术和结构创新在近一个世纪以来为世界各地的高层建筑铺平了道路。

作为此次战略合作的一部分，SOM将成为Energy Vault所有新型重力储能系统(GESS)的下一代固定框架和可部署结构的独家建筑师和结构工程师，包括将重力储能技术应用于城市环境中的高层建筑和自然环境中的可部署结构，以最大限度地实现可持续发展，加快碳回收并降低能源消耗的平准化成本。Energy Vault在过去12个月中开始与SOM合作，优化其GESS技术的结构、架构和经济性，该技术在全球可再生能源的部署中发挥着至关重要的作用。

G-VAULT™是Energy Vault基于重力的解决方案系列，结合了久经考验的储能原理、现代工程技术、人工智能软件协调平台和尖端材料科学，可实现长时间储能。G-VAULT产品将电力和能量分离，使客户能够完全灵活地设计最佳储能系统，同时在往返效率方面保持领先于任何其他机械或热动力储能系统。因此，该系统是一种灵活、低成本、使用寿命长达35年（或更长）的基础设施资产，专为转移电力输送而设计，不会造成任何储能介质降解。Energy Vault的重力储能技术采用环保材料，能够整合废料进行有益的再利用，在为客户加速全球清洁能源转型的同时，促进了向循环经济的转变。

迄今为止，Energy Vault的G-VAULT产品套件主要集中在公司的EVx™平台上。该平台最初与电网连接(5 MW)，并在瑞士进行了测试，其特点是具有高度可扩展性和模块化架构，可至多扩展数GWh的存储容量。正如之前所宣布，EVx目前正在通过许可协议在中国（已宣布的项目容量为3.7GWh）、埃及、希腊和南部非洲发展共同体的16个国家进行开发和部署。通过此次合作，Energy Vault和SOM正在设计一个新的G-VAULT GESS解决方案平台。这些解决方案侧重于提高经济性、能量密度和可持续性，包括EVu™、EVc™、EVy™和EV0™。

EVu 是一种上层建筑塔式设计，通过使用高度超过300米、高达1000米的中空结构，提高了单位经济效益，并使GESS能够集成到高层建筑中。这些结构的重力储能能力可达数GWh，不仅能为建筑本身供电，还能满足邻近建筑的能源需求。这一创新设计将领先的GESS技术融入上层建筑的设计和工程中，将在建筑建造和运营史上首次实现3-4年的碳投资加速回收期。

是一种上层建筑塔式设计，通过使用高度超过300米、高达1000米的中空结构，提高了单位经济效益，并使GESS能够集成到高层建筑中。这些结构的重力储能能力可达数GWh，不仅能为建筑本身供电，还能满足邻近建筑的能源需求。这一创新设计将领先的GESS技术融入上层建筑的设计和工程中，将在建筑建造和运营史上首次实现3-4年的碳投资加速回收期。 EVc 利用模块化水基系统，首次实现了在高层建筑结构内集成部署大型抽水储能系统。EVc主要是一个独立的GESS，也可以集成到构成EVu设计基础的高层建筑中。EVc的圆柱形设计经过优化，可抵御大风和地震等环境因素的影响。

利用模块化水基系统，首次实现了在高层建筑结构内集成部署大型抽水储能系统。EVc主要是一个独立的GESS，也可以集成到构成EVu设计基础的高层建筑中。EVc的圆柱形设计经过优化，可抵御大风和地震等环境因素的影响。 EVy 将其Energy Vault的核心重力技术应用于已有的斜坡和地形，在对环境影响最小的情况下储存能量，并减少对人工结构的需求，通过省去固定框架结构的建设，实现超低成本的资本支出。

将其Energy Vault的核心重力技术应用于已有的斜坡和地形，在对环境影响最小的情况下储存能量，并减少对人工结构的需求，通过省去固定框架结构的建设，实现超低成本的资本支出。 EV0 可实现传统抽水储能的所有技术和经济效益，同时消除与混凝土生产相关的负面影响以及对现有野生生物生态系统的破坏。这种创新的“模块化抽水储能”系统利用独特的低成本织物容器（“水树”）将水储存在预制模块中，这些模块可以快速部署，同时充分利用现有抽水储能系统成熟的水泵涡轮机和水闸设计。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“ 我们非常高兴能与Skidmore, Owings & Merrill建立这一全球独家合作伙伴关系，该公司在开发世界上一些最杰出的建筑方面拥有无与伦比的过往业绩。我们与SOM的战略合作伙伴关系为Energy Vault开辟了一个价值数十亿美元的新细分市场，重点关注新建筑设计和能源效率的未来可持续性。我们在重力储能技术方面的开创性工作与全球最知名的工程、设计和建筑公司的全球往绩和专业知识相结合，将首次提供在建筑施工和运营中实现加速碳回收的平台。”

SOM合伙人Adam Semel和Scott Duncan与结构工程师Bill Baker共同领导了此次合作。Baker被公认为世界顶级结构工程师之一，在他的职业生涯中，从828米高的哈利法塔到艺术家Janet Echelman的网状装置作品，他一直在为复杂的结构挑战精心设计优雅的解决方案。建筑师Semel和Duncan完成了SOM近期和即将完成的许多最具影响力的项目，包括中国各地的超高层综合大楼、泰国历史上最大的私人开发项目以及耗资50亿美元的电动汽车制造园区。

Semel表示：“ 自公司成立以来，SOM一直在推动建筑和工程领域的发展，重新定义建筑对城市和社区的作用。与Energy Vault的合作不仅是对加快世界从化石燃料转型的承诺，也是对共同探索可再生能源建筑如何改善我们共同的自然景观和城市环境的承诺。鉴于Energy Vault技术的变革性，我们对建立这种独特的全球伙伴关系感到特别振奋。”

与Energy Vault的合作延续了SOM在可持续发展方面的创新传统，这种传统已从单个建筑扩展到包括研究、材料开发以及作为碳中和公司的行业领导地位。最近的例子包括在联合国气候变化大会(COP)上展示的碳吸收Urban Sequoia方案，与Prometheus Materials合作开发的以生物为基础的碳中性混凝土替代品，以及评估建筑物和投资组合整个生命周期碳排放量的全新独立式服务。

Energy Vault的GESS部署组合不断扩大，最近更是将其全球足迹拓展到非洲和亚洲市场。2023年，Energy Vault宣布全球首个EVx™重力储能系统在全球最大的储能市场中国投入使用。Energy Vault最近还宣布，通过2022年初公布的许可和特许权使用费协议，将在中国再部署三个EVx™ GESS项目，总储能量达368 MWh，使已宣布的中国项目总储能量达到3.7 GWh。今年早些时候，Energy Vault宣布与南非电网合作伙伴就其重力技术组合达成一项新的许可和特许权使用费协议，该协议覆盖南部非洲发展共同体(SADC)地区的16个国家。这项为期10年的协议预计将促成数GWh的Energy Vault GESS长期部署，以满足SADC地区到2035年估计高达25 GW/125 GWh的储能需求。

关于Energy Vault

Energy Vault®开发和部署公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。该公司的综合产品包括专有的基于重力的存储、电池存储和绿色氢能存储技术。每个存储解决方案都由该公司不限硬件技术的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合是行业独有的，可提供定制的短期和长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。Energy Vault的EVx™重力储能技术利用能够整合废物进行有益再利用的环保材料，促进了向循环经济的转变，同时加快了客户向全球清洁能源转型。请访问 www.energyvault.com了解更多信息。

关于Skidmore, Owings & Merrill

Skidmore, Owings & Merrill (SOM)是一家由建筑师、设计师、工程师和规划师组成的全球性集体企业，曾负责设计世界上一些最具技术和环保先进性的建筑和重要的公共空间。从世界上最高的几座建筑到新材料的创新，SOM的设计预示着人们生活和工作方式的变革。该公司对可持续发展的承诺不仅体现在其业界领先的碳中和运营上，还体现在其作品组合中——从最近宣布的位于总督岛(Governors Island)的纽约气候交易所园区，到在芝加哥建筑双年展上亮相的净零排放Bio-Block™材料装置等等。今年，《快公司》将SOM评为全球最具创新力的公司之一。请访问www.som.com了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了公司目前对公司运营和财务业绩等方面的看法。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息，包括对我们业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“期望”、“表明”、“计划”、“相信”、“打算”、“推测”、“预测”、“估计”、“目标”、“预计”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”和“将”等词语以及其他类似表达。我们基于当前的预期、计划和假设做出这些前瞻性陈述或预测，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素做出的。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前可获得的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的预测，涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括我们的战略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划；我们的奖励、订单和积压订单转化为未来收入的不确定性；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能够转化为具有约束力的订单或销售；我们的产品可能存在缺陷或发生其他故障的可能性；我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功；我们发展和维护品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的进展和预测；我们的供应商及时提供构建我们的储能系统所需的组件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；关于我们将根据《JOBS法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；我们未来的资本需求以及现金来源和用途；我们业务的国际性质以及战争或其他敌对行动对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会以及我们截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。该报告于2024年3月13日提交给美国证券交易委员会，可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取。这些因素可能会在我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中进行更新。新的风险会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，并受本新闻稿中包含的警示性陈述的明确限制。除非适用法律可能要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

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