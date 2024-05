Energy Vault et Skidmore, Owings et Merrill (SOM) annoncent former un partenariat mondial et exclusif de stockage gravitaire de l’énergie pour intégrer le stockage de l’énergie dans la conception des bâtiments

EV0 allows for all of the technical and economic benefits of traditional pumped hydro storage, while eliminating negative consequences associated with concrete production and disruption to existing wild-life eco-systems. This innovative, “modular pumped hydro” system leverages a unique and low cost fabric vessel (the “Water Tree”) to store the water in pre-manufactured modules that can be deployed quickly while leveraging proven pump-turbines and penstock designs for existing pumped hydro systems. (Photo: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE (Californie) et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), le leader des solutions durables de stockage d’énergie à l’échelle du réseau, et Skidmore, Owings et Merrill (SOM), un cabinet d’architecture et d’ingénierie de premier plan, ont annoncé aujourd’hui avoir formé un partenariat.

SOM est le concepteur de nombreux bâtiments parmi les plus connus au monde, entre autres le Burj Khalifa, le Centre financier CTF à Tianjin, la Willis Tower et le One World Trade Center. Depuis près d’un siècle, les innovations architecturales, technologiques et structurelles de SOM ont ouvert la voie aux immeubles de grande hauteur dans le monde entier.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, SOM sera l’architecte et l’ingénieur en structure exclusif de la prochaine génération de cadres et structures fixes déployables pour tous les nouveaux systèmes de stockage d’énergie par gravité (GESS, pour gravity energy storage systems), y compris l’intégration de la technologie de stockage d’énergie par gravité dans les bâtiments de grande hauteur dans les environnements urbains et les structures déployables dans des environnements naturels, afin de maximiser la durabilité, d’accélérer la compensation carbone et de réduire le coût de la consommation d’énergie. Energy Vault a commencé à travailler avec SOM ces 12 derniers mois pour optimiser la structure, l’architecture et l’économie de sa technologie GESS, qui joue un rôle critique à l’échelle mondiale dans le déploiement des énergies renouvelables.

G-VAULT™, la gamme de solutions basées sur la gravité d’Energy Vault, combine des principes de stockage d’énergie largement éprouvés, une ingénierie moderne, une plateforme d’orchestration logicielle optimisée par l’IA et une science des matériaux d’avant-garde pour fournir un stockage de longue durée. Les produits G-VAULT découplent la puissance et l’énergie pour permettre à la clientèle de concevoir un système de stockage optimal tout en maintenant des performances de pointe en termes d’efficacité aller-retour par rapport à tout autre système de stockage d’énergie mécanique ou thermodynamique. Il en résulte un actif d’infrastructure flexible, à faible coût, d’une durée de 35 ans (au moins), conçu pour transférer la fourniture d’énergie sans aucune dégradation moyenne du stockage d’énergie. La technologie de stockage d’énergie basée sur la gravité d’Energy Vault, qui utilise des matériaux respectueux de l’environnement et peut intégrer des déchets avantageusement recyclés, facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition énergétique mondiale propre pour ses clients.

À ce jour, la gamme de produits G-VAULT d’Energy Vault est concentrée principalement sur la plateforme EVx™ de la Société, connectée à l’origine au réseau (5 MW) et testée en Suisse, qui dispose d’une architecture hautement évolutive et modulaire pouvant s’adapter à une capacité de stockage de plusieurs GW-heures. L’EVx est actuellement développé et déployé par le biais d’accords de licence en Chine (projets annoncés de 3,7 GWh), en Égypte, en Grèce et dans la Communauté de développement de l’Afrique australe (16 pays), comme annoncé précédemment. Grâce à ce partenariat, Energy Vault et SOM conçoivent une nouvelle plateforme de solutions GESS G-VAULT axées sur l’amélioration de l’économie, de la densité d’énergie et de la durabilité : EVu™, EVc™, EVy™ et EV0™.

EVu est une tour extérieure qui améliore l’économie unitaire et permet d’intégrer la GESS dans les immeubles de grande hauteur grâce à l’utilisation d’une structure creuse d’une hauteur de plus de 300 mètres et pouvant aller jusqu’à 1 000 mètres. Ces structures pourront atteindre une capacité de plusieurs GWh de stockage d’énergie basé sur la gravité pour alimenter non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi les besoins énergétiques des bâtiments adjacents. Cette conception innovante, qui intègre la technologie GESS d’avant-garde dans la conception et l’ingénierie des superstructures permettra, pour la première fois dans l’histoire de la construction et de l’exploitation des bâtiments, une compensation carbone dans des délais accélérés de 3 à 4 ans.

EVc permet pour la première fois d'installer des systèmes de stockage d'énergie hydroélectrique par pompage à grande échelle dans des structures d'immeubles de grande hauteur au moyen d'un système modulaire à l'eau. L'EVc est principalement un GESS autonome pouvant également être intégré dans des immeubles de grande hauteur qui forment la base du système EVu. La forme cylindrique de l'EVc est optimisée pour résister à des facteurs environnementaux tels que le vent et les événements sismiques.

permet pour la première fois d’installer des systèmes de stockage d’énergie hydroélectrique par pompage à grande échelle dans des structures d’immeubles de grande hauteur au moyen d’un système modulaire à l’eau. L’EVc est principalement un GESS autonome pouvant également être intégré dans des immeubles de grande hauteur qui forment la base du système EVu. La forme cylindrique de l’EVc est optimisée pour résister à des facteurs environnementaux tels que le vent et les événements sismiques. EVy applique la technologie de gravité de base d’Energy Vault aux pentes et à la topographie préexistantes pour stocker l’énergie avec un impact environnemental minimal et réduire le besoin de structures artificielles, afin de parvenir à des dépenses d’investissement très faibles en éliminant la construction d’un cadre fixe.

applique la technologie de gravité de base d’Energy Vault aux pentes et à la topographie préexistantes pour stocker l’énergie avec un impact environnemental minimal et réduire le besoin de structures artificielles, afin de parvenir à des dépenses d’investissement très faibles en éliminant la construction d’un cadre fixe. EV0 offre tous les avantages techniques et économiques du stockage traditionnel de l’hydroélectricité par pompage, tout en éliminant les conséquences négatives associées à la production de béton et à la perturbation des écosystèmes naturels existants. Ce système innovant « modulaire de pompage-turbinage », est basé sur un récipient en tissu unique et peu coûteux (le « Water Tree », ou Arbre d’eau) pour stocker l’eau dans des modules préfabriqués qui peuvent être déployés rapidement tout en exploitant des turbines à pompes et un système éprouvé de conduites forcées pour les systèmes hydroélectriques à pompage existants.

« Nous sommes très heureux du démarrage de ce partenariat mondial exclusif avec Skidmore, Owings et Merrill, une entreprise qui a fait ses preuves dans le développement de certains des bâtiments les plus remarquables au monde », a déclaré Robert Piconi, PDG d’Energy Vault. « Notre partenariat stratégique avec SOM ouvre pour Energy Vault un nouveau segment de marché d’une valeur de plusieurs milliards de dollars axé sur l’avenir de la durabilité de la conception de nouveaux bâtiments et de l’efficacité énergétique. La combinaison de nos travaux pionniers dans la technologie de stockage d’énergie par gravité avec l’historique et l’expertise mondiale de l’entreprise d’ingénierie, de conception et d’architecture la plus connue au monde fournira, pour la première fois, la première plateforme offrant une compensation carbone accélérée dans la construction et l’exploitation des bâtiments. »

Le partenariat est dirigé par Adam Semel et Scott Duncan, partenaires de SOM, et Bill Baker, ingénieur en structures. Généralement considéré comme l’un des plus grands ingénieurs en structure au monde, Bill Baker a consacré sa carrière à élaborer des solutions élégantes pour des défis structurels complexes, du Burj Khalifa (828 mètres de haut) aux installations en filet de l’artiste Janet Echelman. Les architectes Adam Semel et Scott Duncan ont réalisé nombre des projets récents et futurs les plus remarquables de SOM, notamment de très hautes tours à usage mixte en Chine, le plus grand développement privé de l’histoire de la Thaïlande et un site de fabrication de véhicules électriques d’une valeur de 5 milliards USD.

« Depuis sa fondation, SOM a repoussé les limites de l’architecture et de l’ingénierie en redéfinissant ce que les bâtiments peuvent faire pour les villes et les communautés », a déclaré Adam Semel. « Ce partenariat avec Energy Vault est un engagement non seulement à accélérer l’abandon mondial des combustibles fossiles, mais aussi à explorer ensemble comment l’architecture des énergies renouvelables peut améliorer nos paysages naturels et nos environnements urbains partagés. Considérant la nature transformatrice de la technologie d’Energy Vault, nous sommes particulièrement heureux de lancer ce partenariat mondial unique. »

Le partenariat avec Energy Vault enrichit l’héritage d’innovation de SOM en matière de durabilité. Ce savoir-faire s’est étendu au-delà des bâtiments individuels pour inclure la recherche, le développement de matériaux et le leadership du secteur en tant qu’entreprise neutre en carbone. Parmi les exemples récents, on peut citer l’absorbeur de carbone Urban Sequoia présenté à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP), la mise au point d’une alternative au béton neutre en carbone en partenariat avec Prometheus Materials, et un nouveau service autonome évaluant tout le cycle de vie des émissions de carbone.

Le portefeuille des déploiements de GESS d’Energy Vault ne cesse de s’accroître, comme le montre l’expansion récente de son empreinte mondiale sur les marchés africain et asiatique. En 2023, Energy Vault a annoncé la mise en service du premier système de stockage gravitaire EVx™ au monde en Chine, le plus grand marché planétaire de stockage d’énergie. Energy Vault a également annoncé récemment trois déploiements GESS EVx™ de 368 MWh en Chine dans le cadre d’un accord de licence et de redevances annoncé début 2022, portant le total des projets annoncés en Chine à 3,7 GWh. Au début de cette année, Energy Vault a annoncé un nouvel accord de licence et de redevances pour son portefeuille de technologies gravitaires avec des partenaires du réseau en Afrique du Sud couvrant la région des 16 pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Cet accord décennal devrait aboutir à des déploiements de plusieurs GWh de GESS Energy Vault de longue durée et contribuer d’ici 2035 aux besoins de stockage d’énergie de la région SADC, estimés à 25 GW/125 GWh.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage d'énergie durable. L'offre complète de la Société comprend des technologies exclusives de stockage par gravité, de stockage sur batterie et de stockage d'énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel de système de gestion de l'énergie, inféodé à la technologie matérielle, et par la plateforme d'intégration de la Société. Unique dans le secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques moyens, tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Grâce à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et à la possibilité d'intégrer des déchets permettant une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVx™ d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre mondiale pour ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com for more information.

À propos de Skidmore, Owings et Merrill

Skidmore, Owings et Merrill (SOM) est un collectif mondial d’architectes, de designers, d’ingénieurs et de planificateurs, responsable de la conception de certains bâtiments et grands espaces publics les plus avancés au monde sur le plan environnemental. Des plus grandes structures du monde aux innovations dans de nouveaux matériaux, les conceptions de SOM anticipent le changement de notre façon de vivre et de travailler. L’entreprise manifeste clairement son engagement en faveur de la durabilité non seulement dans ses opérations de neutralité carbone d’avant-garde, mais aussi dans son portefeuille de travaux, du campus Climate Exchange récemment annoncé sur Governors Island à New York à l’installation en matériaux Bio-Block™ net-zéro présentée à la Biennale d’architecture de Chicago et tout ce qui se trouve entre les deux. Cette année, SOM a été reconnue comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde par Fast Company. Pour plus d’informations, visiter le site www.som.com .

