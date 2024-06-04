Bio-Sourcing 和 Afrigen Biologics 合作開發極具開創性的生物製造平台，以改善南非生物治療藥物的普及性

比利時列日--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Bio-Sourcing 是一家比利時的生物技術公司，今天宣布與南非生物技術公司 Afrigen Biologics 簽署合作協議，在南非開發極具開創性的生物治療平台 BioMilk™ 的試行計畫。

Bio-Sourcing 的尖端平台可望重新定義醫療保健解決方案的布局。BioMilk 代表的是新療法開發的重大進展，目標在於解決全球未被滿足的醫療需求，並從根本上改善生物治療藥物的普及性，例如單株抗體 (mAbs) 和胰島素產品。

合作雙方預計為這項新的計畫在南非成立一個新的聯合實體組織。數間公共資助機構表達了投資興趣，而此合資企業將開放給投資者加入投資。

Afrigen 先前曾率先在開普敦建立最為先進的 mRNA 疫苗技術平台，而 BioMilk™ 技術的發明者 Bio-Sourcing 相信，該平台將使得南非端對端最新生物藥物生產成為可能。

目前在南非的生物治療藥物如 mABs 等全數由國外進口且要價高昂，因此導致最大宗的患者群體無法取得這些藥物。這項創新技術不僅可以加強南非的製藥主權，而且還能大幅降低生產成本，從而提升腫瘤及自體免疫疾病等基本藥物的可負擔性和普及性。

「與知名企業 Afrigen 攜手合作，代表的是我們 Bio-Sourcing 在醫療保健領域部署的重要一步。我很高興能將 BioMilk 技術帶到非洲，不管在投資、生產成本和永續性方面，都比建置在其他地方還要來得重要且具有優勢。我期待第一家工廠開工，日後能為南非和其他非洲國家提供患者所需的藥物」，Bio-Sourcing 執行長 Bertrand Mérot 表示。

關於 Bio-Sourcing:

Bio-Sourcing 是一家生物技術公司，開發了一個獨特、永續且能盈利的平台，用於生產新一代生物治療藥物，特別是單株抗體 (mAb)。技術平台使用基因組編輯和核轉移技術，在山羊奶中生產生物治療藥物。

www.bio-sourcing.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。