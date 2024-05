NHOA : Atlante installe la recharge rapide et ultra-rapide pour les véhicules électriques à Torino Airport

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Atlante, la société du Groupe NHOA (Paris:NHOA) dédiée à réseaux de charge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, a remporté l'appel d'offres lancé par SAGAT S.p.A., la société italienne responsable de la gestion et du développement de Torino Airport (Aéroport de Turin), pour la construction d'infrastructures de recharge sur le hub aéroportuaire turinois.

En 2023, l'aéroport piémontais a battu tous les records de trafic précédemment établis, dépassant pour la première fois le seuil de 4,5 millions de passagers. L'appel d'offres s’inscrit au cœur d'une stratégie de durabilité plus large de SAGAT, appelée Torino Green Airport. Lancé en 2021, le plan vise à gérer les infrastructures et les opérations aéroportuaires de manière écoénergétique, en réduisant la consommation, en augmentant l'autoproduction à partir de sources renouvelables, en réduisant les émissions et en se concentrant sur la décarbonation, ainsi que sur la gestion des déchets, de l'eau, de la pollution sonore aéroportuaire et des espaces verts.

Dans ce contexte, Atlante construira des stations de recharge rapide et ultra-rapide à Torino Airport, alimentées à 100% en énergie renouvelable. Les 19 points de charge, avec la possibilité d'une extension ultérieure, seront situées dans six zones de l'aéroport, au bénéfice des passagers et de leurs accompagnateurs, des sociétés de location de voitures et de mobilité publique, avec pour objectif d'offrir aux voyageurs et aux communautés voisines une expérience de recharge simple et efficace tout en répondant à la demande mondiale croissante en énergie. Les points de charge Atlante, accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et utilisables par tous les véhicules électriques.

« Nous sommes fiers de compter parmi nos succès l'un des hubs les plus importants du nord-ouest, ce qui consolide notre position de leader dans le secteur stratégique des aéroports. Grâce à nos stations de recharge alimentées par de l'énergie renouvelable, nous contribuerons au plan de durabilité de Torino Airport, offrant un service précieux à tous les voyageurs et utilisateurs de l'aéroport et de la communauté environnante, en construisant un écosystème de mobilité qui permet de recharger tout véhicule électrique en quelques minutes », a commenté Stefano Terranova, CEO d'Atlante.

Le projet proposé par Atlante comprend l'utilisation d’auvents et de solutions modulaires, allant de la recharge rapide de 22kW à la recharge ultra-rapide de 200kW, dans diverses zones de l'aéroport, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie pour gérer les pics de demande, et enfin, l'introduction d'une solution innovante pour prévenir l'occupation non autorisée des places de stationnement. Tous ces éléments confirment l'approche technologique intégrée d'Atlante, visant à offrir une expérience de recharge sans compromis.

« Nous sommes heureux qu'Atlante prouve une fois de plus être le partenaire idéal pour soutenir les infrastructures stratégiques dans la transition énergétique. Notre forte présence dans le nord de l'Italie et notre leadership établi dans les aéroports font de nous des promoteurs fiers de la mobilité durable dans la région du Piémont. Ce lien est encore renforcé par la présence d'Atlante à Turin dans le quartier urbain innovant ToDream, l'avant-garde de l'intégration du shopping, du divertissement, du sport et des services, qui après un an a décidé d'augmenter les points de recharge Atlante dans ses parkings de 130 à 230, confirmant notre engagement pour un avenir durable et innovant en étroite relation avec le territoire », a affirmé Gabriele Tuccillo, CEO d'Atlante Italia.

L'innovation technologique, l'utilisation de l'énergie provenant de sources renouvelables et une expérience utilisateur rapide et intuitive sont au cœur de la philosophie d'Atlante pour créer une mobilité réellement durable, zéro émission et accessible à tous. Le récent accord avec SAGAT pour l'électrification de Torino Airport permettra à Atlante d'être présent dans les principaux aéroports italiens avec plus de 50 points de recharge, y compris les aéroports de Rome Fiumicino, Milan Linate et Malpensa, confirmant ainsi son rôle de leader sur ce segment.

