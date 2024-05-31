Airgain與全球《財星》500大領導廠商COMPAL就Airgain的5G智慧FWA技術簽署策略合作備忘錄

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 無線連接解決方案的領導廠商Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG)已與智慧設備製造領域的全球《財星》500大領導廠商Compal Electronics, Inc. (TAIEX: 2324)就5G智慧固定無線接取(FWA)技術的全面商業化計畫簽署策略合作備忘錄(MOU)。

該協議代表朝著實現這一變革性技術的大規模生產邁出了重要一步，該技術可望大幅強化5G客戶體驗和行動網路營運商(MNO)的能力。

Airgain Smart LanternTM使用正在申請專利的智慧波束成形技術，透過自動確定來自5G蜂巢基地台(gNb)的最佳接收和傳輸訊號的方向，簡化終端使用者FWA部署，並減少上門服務和專業安裝。

初步測試結果顯示，相較傳統的室內和室外全向固定無線接取(FWA)使用者端設備(CPE)，輸送量和範圍的效能提升超過25%。

根據合作備忘錄，兩家公司將展開合作，評估該技術的5G KPI強化功能，並評估原始設備製造商(OEM)和原始元件製造商(ODM)開發FWA設備的可行性、有效性和機會。

這項創新的核心是Airgain首創的用於5G中頻和C頻段頻率的智慧天線技術，以及新穎的波束成形演算法。當結合COMPAL與首屈一指的5G晶片組供應商合作開發FWA模組的專業知識時，這將為其客戶提供強大的價值主張。

根據Ericsson行動報告中的預測，到2028年，固定無線接取(FWA)市場的估值可望達到670億美元，相當於較去年同期16%的年均複合成長率(CAGR)。Smart Lantern的FWA技術可望顯著推動行動網路營運商(MNO)對FWA技術的採用。

Airgain, Inc.技術長Ali Sadri博士表示，此次合作備忘錄的簽署是將Smart LanternTM引進市場的重要時刻，並補充道：

「隨著我們踏上實現商業化的突破性旅程，與COMPAL簽署這份合作備忘錄代表我們實現創新產品Smart LanternTM的全部潛力的策略性飛躍。

「這份合作備忘錄在世界行動通訊大會上展示了其可行性並引起了巨大的興趣，彰顯了我們將這種熱情轉化為實實在在的市場成功的承諾。這一重要的合作夥伴關係鞏固了Airgain作為提供尖端解決方案的開拓者的地位，這些解決方案塑造了無線通訊的未來格局。」

Compal Electronics, Inc.副總裁Yiyun Chang表示：

「COMPAL的使命是促進協作創新並讓創意開花結果。我們與Airgain的合作建立在共同致力於推動電信產業發展的基礎上。我們相信，這種夥伴關係將滿足乃至超越電信設備製造商(TEM)、MNO和系統整合商(SI)的期望。

「我們已準備好攜手重新定義無線通訊的標準和功能，強化COMPAL的承諾，即提供最先進的解決方案，塑造連接的未來。」

如欲瞭解有關Smart LanternTM的更多資訊，請造訪airgain.com。

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