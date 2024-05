Energy Vault e Skidmore, Owings & Merrill (SOM) anunciam parceria exclusiva de armazenamento de energia por gravidade global para integrar o armazenamento de energia ao projeto do edifício

EV0 allows for all of the technical and economic benefits of traditional pumped hydro storage, while eliminating negative consequences associated with concrete production and disruption to existing wild-life eco-systems. This innovative, “modular pumped hydro” system leverages a unique and low cost fabric vessel (the “Water Tree”) to store the water in pre-manufactured modules that can be deployed quickly while leveraging proven pump-turbines and penstock designs for existing pumped hydro systems. (Photo: Business Wire)

EVy applies Energy Vault’s core gravity technology to pre-existing slopes and topography to store energy with minimal environmental impact and reduce the need for manmade structures, which can achieve ultra-low cost capital expenditures through eliminating the construction of the fixed frame structure. (Photo: Business Wire)

EVc for the first time enables the deployment of large scale pumped hydro energy storage systems integrated within tall building structures using a modular water-based system. Primarily a standalone GESS, EVc can also be integrated into tall buildings that form the basis of the EVu design. EVc’s cylindrical shape is an optimized design to withstand environmental factors such as wind and seismic events. (Photo: Business Wire)

EVu is a superstructure tower design, which improves unit economics and enables GESS integration into tall buildings through the use of a hollowed structure with heights over 300 meters, and up to 1,000 meters tall. These structures will have the capacity to reach multi-GWh of gravity-based energy storage to power not only the building itself but also adjacent buildings’ energy needs. This innovative design which integrates leading GESS technology within superstructure building design and engineering will, for the first time in building construction and operation history, enable a carbon payback within accelerated timeframes of 3-4 years. (Photo: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia e NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, e a Skidmore, Owings & Merrill (SOM), uma empresa líder em arquitetura e engenharia, anunciaram hoje uma parceria global exclusiva de armazenamento de energia por gravidade.

Responsável pelo design de muitos dos edifícios mais conhecidos do mundo, incluindo o Burj Khalifa, o Tianjin CTF Finance Centre, a Willis Tower e o One World Trade Center, as inovações arquitetônicas, tecnológicas e estruturais amplamente aclamadas da SOM abriram caminho para edifícios altos ao redor do mundo por quase um século.

Como parte dessa parceria estratégica, a SOM será responsável pela arquitetura e engenharia estrutural exclusiva para a próxima geração de estruturas fixas e estruturas implantáveis para todos os novos sistemas de armazenamento de energia por gravidade (GESS) da Energy Vault, incluindo a incorporação da tecnologia de armazenamento de energia por gravidade em edifícios altos em ambientes urbanos e estruturas implantáveis em ambientes naturais, para maximizar a sustentabilidade, acelerar o retorno do carbono e reduzir o custo nivelado do consumo de energia. A Energy Vault começou a trabalhar com a SOM nos últimos 12 meses para otimizar a estrutura, a arquitetura e a economia de sua tecnologia GESS, que está desempenhando um papel fundamental globalmente na implantação de energia renovável.

G-VAULT™, a família de soluções baseadas em gravidade da Energy Vault, combina princípios de armazenamento de energia testados pelo tempo, engenharia moderna, uma plataforma de orquestração de software habilitada para IA e ciência de materiais de ponta para fornecer armazenamento de longa duração. Os produtos G-VAULT dissociam potência e energia para permitir total flexibilidade ao cliente para projetar o sistema de armazenamento ideal, mantendo um desempenho líder em eficiência de ida e volta em comparação com qualquer outro sistema de armazenamento de energia mecânico ou termodinâmico. O resultado é um ativo de infraestrutura flexível, de baixo custo e com vida útil de 35 anos (ou mais), projetado para a entrega de energia variável sem qualquer degradação do meio de armazenamento de energia. Utilizando materiais ecológicos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade da Energy Vault está facilitando a mudança para uma economia circular e acelerando a transição global de energia limpa para seus clientes.

Até o momento, o conjunto de produtos G-VAULT da Energy Vault tem se concentrado principalmente na plataforma EVx™ da empresa, originalmente conectada à rede (5 MW) e testada na Suíça, que apresenta uma arquitetura modular e altamente escalonável que pode ser ampliada para uma capacidade de armazenamento de vários GW-hora. Atualmente, a EVx está sendo desenvolvida e implantada por meio de contratos de licença na China (projetos anunciados de 3,7 GWh), no Egito, na Grécia e na Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul, que abrange 16 países, conforme anunciado anteriormente. Por meio dessa parceria, a Energy Vault e a SOM estão projetando uma nova plataforma de soluções G-VAULT GESS com foco em economia aprimorada, densidade de energia e sustentabilidade, incluindo EVu™, EVc™, EVy™ e EV0™.

EVu é um design de torre de superestrutura, que melhora a economia unitária e permite a integração de GESS em edifícios altos por meio do uso de uma estrutura oca com alturas acima de 300 metros, e até 1.000 metros de altura. Essas estruturas terão a capacidade de alcançar vários GWh de armazenamento de energia baseada em gravidade para alimentar não apenas o próprio edifício, mas também as necessidades de energia de edifícios adjacentes. Esse design inovador, que integra tecnologia líder de GESS dentro do design e engenharia de superestruturas de edifícios, permitirá, pela primeira vez na história da construção e operação de edifícios, uma compensação de carbono em prazos acelerados de 3 a 4 anos.

EVc permite pela primeira vez o implante de sistemas de armazenamento de energia hidrelétrica bombeada em larga escala integrados dentro de estruturas de edifícios altos usando um sistema modular à base de água. Principalmente um GESS independente, o EVc também pode ser integrado em edifícios altos que formam a base do design EVu. A forma cilíndrica do EVc é um design otimizado para resistir a fatores ambientais como vento e eventos sísmicos.

permite pela primeira vez o implante de sistemas de armazenamento de energia hidrelétrica bombeada em larga escala integrados dentro de estruturas de edifícios altos usando um sistema modular à base de água. Principalmente um GESS independente, o EVc também pode ser integrado em edifícios altos que formam a base do design EVu. A forma cilíndrica do EVc é um design otimizado para resistir a fatores ambientais como vento e eventos sísmicos. EVy aplica a tecnologia de gravidade central da Energy Vault a declives e topografias pré-existentes para armazenar energia com impacto ambiental mínimo e reduzir a necessidade de estruturas artificiais, o que pode alcançar despesas de capital ultrabaixas por meio da eliminação da construção da estrutura de quadro fixo.

aplica a tecnologia de gravidade central da Energy Vault a declives e topografias pré-existentes para armazenar energia com impacto ambiental mínimo e reduzir a necessidade de estruturas artificiais, o que pode alcançar despesas de capital ultrabaixas por meio da eliminação da construção da estrutura de quadro fixo. EV0 permite todos os benefícios técnicos e econômicos do armazenamento tradicional de energia hidrelétrica bombeada, eliminando as consequências negativas associadas à produção de concreto e à interrupção dos ecossistemas selvagens existentes. Este sistema inovador de “hidrelétrica modular bombeada” aproveita um vaso de tecido único e de baixo custo (a “Árvore de Água”) para armazenar a água em módulos pré-fabricados que podem ser implantados rapidamente, enquanto alavancam projetos comprovados de bomba-turbina e tubulações forçadas para sistemas de hidrelétricas bombeadas existentes.

“ Estamos extremamente satisfeitos em iniciar esta parceria global exclusiva com a Skidmore, Owings & Merrill, uma empresa com um histórico incomparável no desenvolvimento de algumas das estruturas mais notáveis do mundo,” disse Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. “ Nossa parceria estratégica com a SOM abre um novo segmento de mercado de vários bilhões de dólares para a Energy Vault, centrado no futuro da sustentabilidade no design de novos edifícios e eficiência energética. A combinação de nosso trabalho pioneiro em tecnologia de armazenamento de energia por gravidade com o histórico global e expertise da empresa de engenharia, design e arquitetura mais renomada do mundo proporcionará a primeira plataforma para oferecer uma compensação de carbono acelerada na construção e operação de edifícios pela primeira vez.”

A parceria é liderada pelos sócios da SOM, Adam Semel e Scott Duncan, juntamente com o engenheiro estrutural Bill Baker. Amplamente reconhecido como um dos principais engenheiros estruturais do mundo, Baker passou sua carreira elaborando soluções elegantes para desafios estruturais complexos, desde o Burj Khalifa, com 828 metros de altura, até as instalações em rede da artista Janet Echelman. Os arquitetos Semel e Duncan entregaram muitos dos projetos mais impactantes recentes e futuros da SOM, incluindo torres de uso misto supertal em toda a China, o maior desenvolvimento privado na história da Tailândia e um campus de fabricação de veículos elétricos de US$ 5 bilhões.

“ Desde nossa fundação, a SOM tem ultrapassado os limites da arquitetura e engenharia, redefinindo o que os edifícios podem fazer pelas cidades e comunidades,” disse Semel. “ Essa parceria com a Energy Vault é um compromisso não apenas para acelerar a transição do mundo para longe dos combustíveis fósseis, mas também para explorar, juntos, como a arquitetura de energia renovável pode melhorar nossas paisagens naturais compartilhadas e ambientes urbanos. Dada a natureza transformadora da tecnologia da Energy Vault, estamos especialmente empolgados em lançar esta parceria global única.”

A parceria com a Energy Vault estende o legado de inovação em sustentabilidade da SOM, que se expandiu além de edifícios individuais para abranger pesquisa, desenvolvimento de materiais e liderança na indústria como uma empresa neutra em carbono. Exemplos recentes disso incluem o Urban Sequoia, que absorve carbono, apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), o desenvolvimento de uma alternativa ao concreto neutra em carbono e de base biológica, em parceria com a Prometheus Materials, e um novo serviço autônomo que avalia as emissões de carbono durante toda a vida útil de edifícios e portfólios.

O crescente portfólio de implantações de GESS da Energy Vault é destacado pelas recentes expansões de sua presença global nos mercados africano e asiático. Em 2023, a Energy Vault anunciou a comissionamento do primeiro sistema de armazenamento por gravidade EVx™ do mundo na China, o maior mercado de armazenamento de energia do mundo. A Energy Vault também anunciou recentemente três implantações adicionais de GESS EVx™ de 368 MWh na China por meio de um acordo de licença e royalties anunciado no início de 2022, totalizando projetos anunciados na China para 3,7 GWh. No início deste ano, a Energy Vault anunciou um novo acordo de licença e royalties para seu portfólio de tecnologia de gravidade com parceiros de rede na África do Sul, cobrindo a região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), composta por 16 países. O acordo de 10 anos deve resultar em implantações de GESS da Energy Vault de vários GWh de longa duração para contribuir com as necessidades de armazenamento de energia da região da SADC, estimadas em 25 GW/125 GWh até 2035.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de utilidade projetadas para transformar a abordagem do mundo em relação ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento baseado em gravidade, armazenamento de bateria e armazenamento de energia de hidrogênio verde. Cada solução de armazenamento é compatível com o software do sistema de gerenciamento de energia da empresa, tecnologicamente agnóstico, e pela plataforma de integração. Única no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar as concessionárias, produtores de energia independentes e grandes usuários industriais de energia a reduzir significativamente os custos de energia nivelada, mantendo a confiabilidade do fornecimento de energia. Utilizando materiais ecológicos com a capacidade de integrar materiais reciclados para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade EVx™ da Energy Vault está facilitando a transição para uma economia circular, ao mesmo tempo que acelera a transição global para energia limpa para seus clientes. Visite www.energyvault.com para obter mais informações.

Sobre a Skidmore, Owings & Merrill

A Skidmore, Owings & Merrill (SOM) é um coletivo global de arquitetos, designers, engenheiros e planejadores, responsável por alguns dos edifícios mais avançados do mundo em termos técnicos e ambientais e por espaços públicos significativos. De várias das estruturas mais altas do mundo a inovações em novos materiais, os projetos da SOM antecipam a mudança na forma como vivemos e trabalhamos. O compromisso da empresa com a sustentabilidade é evidente não apenas em suas operações neutras em carbono, líderes do setor, mas também em seu portfólio de trabalho – desde o recém-anunciado campus da New York Climate Exchange em Governors Island até a instalação de material Bio-Block™ com zero de emissões líquidas revelada na Bienal de Arquitetura de Chicago e tudo mais. Este ano, a Fast Company nomeou a SOM como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Para obter mais informações, acesse www.som.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da Empresa com relação, entre outras coisas, às operações e ao desempenho financeiro da Empresa. As declarações prospectivas incluem informações relativas a resultados futuros possíveis ou presumidos de operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações geralmente incluem palavras como “antecipar", “esperar”, “sugerir”, “planejar”, “acreditar”, “pretender”, “projetar”, “prever”, “estimar”, “metas”, “projeções”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “pode”, “poderia”, “irá” e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemos à luz de nossa experiência em nosso setor, como também em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos serem apropriados sob as circunstâncias do momento. Essas declarações prospectivas são baseadas em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, levando em conta as informações atualmente disponíveis para nós. Essas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de que nossos prêmios, reservas e pendências sejam equivalentes a receitas futuras; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculantes e outras indicações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculantes; a possibilidade de nossos produtos apresentarem ou supostamente apresentarem defeitos ou outras falhas; a implementação, a aceitação do mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e de nossa estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados a nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou as matérias-primas necessárias para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas em relação à nossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas em relação ao tempo durante o qual seremos uma empresa de crescimento emergente de acordo com a Lei JOBS; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos sob o título “Fatores de Risco” em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, arquivado na SEC em 13 de março de 2024, conforme esses fatores podem ser atualizados periodicamente em seus outros arquivamentos na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem de tempos em tempos, e não é possível para nossa gestão prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa refere-se apenas à data deste comunicado à imprensa e é expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por qualquer lei aplicável. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

