Teleperformance s’associe à Kore.ai pour transformer la relation client grâce à des solutions d’IA de pointe

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd’hui avoir reçu le statut de partenaire Platine de Kore.ai, un leader mondial dans les solutions d’IA conversationnelle et les plateformes d’IA générative destinées aux entreprises.

En tant que distributeur mondial et partenaire en gestion de services, Teleperformance, à travers TP Infinity, s’appuiera sur la version 11.0 de la plateforme XO (Experience Optimization) de Kore.ai pour accompagner les entreprises dans la transformation de leur expérience client grâce à des solutions d’IA conversationnelle de pointe.

L’expertise des équipes de TP Infinity, certifiées par le Conversation Design Institute, associe innovation technologique et design de solutions conversationnelles. Cette approche globale permet une automatisation avancée et la mise en place de process au service du client final. Les consultants de TP Infinity spécialisés dans l’expérience client aident les entreprises à tirer parti de la plateforme reconnue de Kore.ai en garantissant des expériences personnalisées et fluides qui procurent un réel avantage concurrentiel.

La plateforme « no code* » de Kore.ai destinée aux entreprises permettra à TP Infinity de développer des assistants virtuels avancés alimentés par l’IA générative et les grands modèles de langage (Large Language Models). Ces solutions permettront de répondre aux besoins uniques des entreprises en matière d'expérience client, d'automatisation et de personnalisation de l'expérience utilisateur.

Les équipes diversifiées de TP Infinity comptent plus de 3 000 consultants passionnés par l’analyse des données et les technologies, créatifs et experts en optimisation opérationnelle. Elles sont réparties dans 20 pays, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. Leur objectif commun est de repousser les limites de l’expérience client.

Pour plus d’informations sur TP Infinity, rendez-vous sur le site www.tpinfinity.com.

Pour plus d’informations sur Kore.ai, rendez-vous sur le site www.kore.ai.

* permet de concevoir et de déployer des logiciels via une interface graphique sans nécessiter de connaissances en programmation informatique

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office et inclut des services de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur ajoutée. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement. En 2023, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 345 millions d’euros (9 milliards de dollars US) et un résultat net de 602 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

Pour plus d’informations sur le groupe : www.teleperformance.com