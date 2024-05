AM Best Afirma Calificaciones Crediticias del Instituto Nacional de Seguros

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) del Instituto Nacional de Seguros (INS) (San José, Costa Rica). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones del INS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La capitalización ajustada por riesgos del INS permanece en el nivel más fuerte, de acuerdo con el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y está respaldada por un completo y adecuado programa de reaseguro, sólido desempeño operativo y su posición como la principal compañía aseguradora en Costa Rica. La evaluación del perfil de negocios del INS considera las características de mercado del país, derivadas de la Ley de Seguros de 2008, e incluye la robusta participación de mercado del INS, así como la garantía provista por el gobierno de Costa Rica para hacer frente a sus obligaciones domésticas.

El INS es el asegurador más grande en Costa Rica, con una participación de mercado del 65% a diciembre de 2023. La compañía continúa dominando el segmento de seguros de riesgo de trabajo, así como el de seguros obligatorios de automóviles, a pesar de que el mercado se abrió para otros participantes hace varios años. El segmento de seguros obligatorios representa el 36% del total de las primas del INS a diciembre de 2023.

En 2023, el mercado de Costa Rica continuó su recuperación, después de haber sido afectado por una desaceleración el año pasado, como resultado de la pandemia del COVID-19, y por una situación fiscal adversa. Los resultados de la suscripción del INS se mantuvieron en línea con 2022, impulsados principalmente por un costo medio de siniestralidad adecuado y eficiencias operativas. La compañía no ha relajado sus estándares de suscripción desde los ajustes implementados en años anteriores, como el abandono de productos de bajo desempeño en auto, propiedad personal y vida grupo.

El retorno a capital del INS disminuyó a 2.6% desde 3.3% a cierre de 2023, debido principalmente a las pérdidas cambiarias. El producto financiero, basado en la política de inversión conservadora de la compañía, contribuyó a un resultado neto positivo de USD 58.7 millones a cierre de 2023, brindando un crecimiento sólido para la base de capital, a pesar de la volatilidad del mercado.

AM Best prevé que el INS siga mejorando y consolidando su negocio al implementar progresivamente su estrategia, la cual debería mitigar la creciente competencia en los ramos voluntarios. La compañía se encuentra en una buena posición para mantener su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, de acuerdo con el BCAR, debido a su buena rentabilidad, prácticas apropiadas de administración de riesgos y su adecuado programa de reaseguro con reaseguradores internacionales con altas calificaciones crediticias, lo cual provee una protección adecuada ante las variaciones en la severidad de los reclamos y en eventos de catástrofe.

Aunque es poco probable, podrían ocurrir acciones de calificación positivas como resultado de la consolidación exitosa de la estrategia de negocios del INS en el mediano plazo, respaldando el nivel actual de su capitalización ajustada por riesgos, con base en el BCAR. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si se presenta deterioro en los resultados técnicos o si hay una disminución en la utilidad neta, debido a cualquier pérdida que afecte significativamente la rentabilidad de la compañía o su capitalización ajustada por riesgos a niveles que ya no respalden sus calificaciones actuales.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.