Sunway集團選擇Rimini Street的軟體支援和託管服務，為AI和CX專案提供資金和人員

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 是一家全球端到端企業軟體支援、產品和服務供應商，也是甲骨文和 SAP 軟體領先的第三方支援供應商，同時也是 Salesforce 和 AWS 的合作夥伴。Rimini Street 今日宣布，馬來西亞領先的企業集團 Sunway Group 已選擇Rimini ONE™—— Rimini Street 強大的 Rimini Support™ 和 Rimini Manage™ 服務組合，以改進軟體支援和能力、優化 IT 支出，並將資源重新分配給戰略性數位轉型專案。

Kevin Khoo, Sunway 的資訊總監分享道：「Rimini Street 通過提供成本節約，讓我們能夠將資金重新投入到技術計畫中，從而加速了我們的數位化採用之旅，讓我們對系統支援需求感到安心，並且讓我們有信心探索新的機會，因為我們知道 Rimini Street 將始終能夠為我們提供支援。」

Sunway在Rimini Street找到了值得信賴的IT合作夥伴和增長推動者。

早在 2000 年初，Sunway 就選擇了 JD Edwards 作為其核心 ERP 系統，並將其應用於集團旗下的所有 13 家公司，其中包括建築、房地產、醫療保健、休閒、酒店、房地產投資信託基金等等。

「JD Edwards 讓我們可以輕鬆地進行客製化以滿足我們的業務需求。我們將最佳實務應用到系統中，並創建了一個卓越中心，可以由我們自己完成許多 JD Edwards 的實施客製化工作。」Khoo 表示，「但是，當我們必須進行軟體升級時，這個過程的成本很高，不僅僅是金錢價值，還包括升級所需的停機時間，以及我們必須投入到專案中的人力，其中包括升級後的實施、測試和支援。」

他補充道：「我們原本可以為那些進行升級的人員找到更好的用途。集團希望擁抱許多數位化計畫。然而，由於資源被困在升級過程中，這些專案不斷被推遲。」

Khoo 和他的團隊面臨的另一個挑戰是，當出現嚴重問題時，很難從甲骨文獲得支援。Khoo 回憶道：「我們這裡十萬火急，而我們所能做的只有等待。甲骨文通常不支援客製化，並且會開始詢問諸如『這是他們的工作範圍，還是我們必須自行解決的問題？』之類的問題。」

根據 Khoo 的說法，在與許多 Rimini Street 客戶交談並收到「令人驚嘆的評價」後，他決定先選擇 Rimini Support，隨後在該服務取得成功並帶來價值後，再添加 Rimini Manage。

自從選擇 Rimini Street 作為其值得信賴的IT合作夥伴以來，Sunway持續受益於：

可直接聯絡到指定的專責主要支援工程師 (PSE)，並獲得全球數百名工程師的專業知識和技術支援

為其軟體提供專家支援和管理，包括免費的客製化支援

保證額外 15 年穩定、可靠且合規的 ERP 投資

每年可節省 50% 的支援費用，總支援成本最多可節省 90%

Khoo 表示：「來自 Rimini Street 的成本節省讓我們有機會投資於創新，特別是人工智慧(AI)。我們節省的每一美元都被重新投資於符合我們關鍵業務目標的戰略性技術採用。如果沒有 Rimini，我們的許多專案仍將停留在提案階段。相反地，他們讓我們能夠開始執行人工智慧(AI)專案和其他主要技術計畫，這些計畫將是我們未來競爭和提供出色客戶體驗的基礎。」

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探索 Rimini Street 全面的產品組合，包括針對 SAP、甲骨文和 Salesforce 應用程式的超快速回應、值得信賴且經過驗證的支援、託管服務、安全性、整合、可觀察性、專業服務和 Rimini ONE™ 端到端外包解決方案，以支援企業的競爭優勢、獲利能力和增長。

Rimini Street, Inc. 企業概覽

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」 ® (Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用程式、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。截至目前，來自各行各業的5500多家《財星》500大企業、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street做為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解更多資訊，請造訪 riministreet.com ，亦可在 Twitter ， Instagram ， Facebook 和 LinkedIn. (IR-RMNI)

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對擴大後產品長服務的採用以及對我們可望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利，管理營收成本以及準確預測營收的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合資格人員（包括銷售人員）以及關鍵人才的能力；盈利成長管理的挑戰；我們籌集額外股權或債務融資的需求與能力，以及透過營運產生的現金流來支援對成長的加大投資的能力；全球營運相關的風險；我們防止未經授權造訪我們的資訊科技系統和其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和強化我們的品牌和智慧財產權的能力；包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果，或我們未能建立充足稅務準備的法律和規章的變化；環境、社會及治理(ESG)問題的影響；我們信貸設施的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們股票回購計畫下回購的數量和時機，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2024年5月2日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發表之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發表之日後任何日期的觀點。

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