Airgain与《财富》世界500强企业COMPAL就Airgain的5G智能FWA技术签署战略谅解备忘录

Compal Electronics, Inc.副总裁Yiyun Chang（左）与Airgain, Inc.,首席技术官Ali Sadri博士在签署战略谅解备忘录后握手。(照片：美国商业资讯）

Compal Electronics, Inc.副总裁Yiyun Chang（左）与Airgain, Inc.,首席技术官Ali Sadri博士在签署战略谅解备忘录后握手。(照片：美国商业资讯）

圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的无线连接解决方案供应商Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG)与《财富》世界500强公司、智能设备制造领域的领军企业Compal Electronics, Inc. (TAIEX: 2324)就5G智能固定无线接入（FWA）技术商业化的全面计划签署了战略谅解备忘录（MOU）。

该协议标志着向实现这一变革性技术的大规模生产迈出了重要一步，从而有望大幅提升5G客户体验和移动网络运营商 (MNO) 的能力。

Airgain Smart LanternTM采用正在申请专利的智能波束成形技术，它能通过自动确定从5G蜂窝基站 (gNb) 接收和发射最佳信号的方向，简化终端用户FWA部署，减少上门服务和专业安装。

初步测试结果表明，与传统的室内和室外全向固定无线接入（FWA）用户驻地设备（CPE）相比，其吞吐量和覆盖范围均提高了25%以上。

根据该谅解备忘录，两家公司将开展合作，评估该技术的5G KPI增强功能，并评估原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 开发FWA设备的可行性、有效性和机会。

这项创新的核心是Airgain首创的适用于5G中频段和C频段智能天线技术，以及新颖的波束成形算法。如果结合COMPAL在利用领先5G芯片组供应商开发FWA模块方面的专业知识，这将为客户带来强大的价值主张。

根据《Ericsson移动性报告》的预测，到2028年，固定无线接入 (FWA) 市场的估值将达到670亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为16%。Smart Lantern的FWA技术有望显著推动移动网络运营商 (MNO) 采用FWA技术。

Airgain, Inc.首席技术官Ali Sadri博士认为该谅解备忘录是将Smart LanternTM推向市场的重要里程碑，他补充道：

“在我们启动这一开创性的商业化征程之际，与COMPAL签订这份谅解备忘录标志着我们在实现创新产品Smart LanternTM的全部潜力方面实现了战略性飞跃。

在世界移动通信大会上展示了该产品的可行性并引起了巨大反响之后，这份谅解备忘录强调了我们致力于将这种热情转化为实际市场成功的决心。这一重要的合作关系巩固了Airgain作为交付尖端解决方案开拓者的地位，助力塑造无线通信的未来格局。”

Compal Electronics, Inc.,副总裁Yiyun Chang表示，

“COMPAL的使命是促进合作创新，实现创意。我们与Airgain的合作基础是共同致力于突破电信技术边界。我们相信，双方的合作不仅能满足、更能超越电信设备制造商（TEM）、移动网络运营商（MNO）和系统集成商（SI）的期望。

我们将携手重新定义无线通信的标准和功能，加强COMPAL提供最先进解决方案，塑造连接未来的承诺。”

有关Smart LanternTM的更多信息，请访问airgain.com。

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