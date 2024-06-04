Bio-Sourcing与Afrigen Biologics合作开发突破性生物制造平台以改善南非生物治疗药物的可及性

列日，比利时--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 比利时生物技术公司Bio-Sourcing今天宣布与南非生物技术公司Afrigen Biologics签订合作协议，在南非开发突破性生物治疗平台BioMilk™的试点项目。

Bio-Sourcing的尖端平台有望重新定义医疗解决方案的格局。BioMilk是新型疗法开发领域的重大飞跃，旨在解决全球未满足的医疗需求，并根本改善单克隆抗体 (mAbs) 和胰岛素产品等生物治疗药物的可及性。

合作双方打算在南非成立负责运营的新联合实体。一些公共筹资机构已经表示了兴趣，该企业也欢迎更多投资者加入。

Afrigen公司曾率先在开普敦建立了最先进的mRNA疫苗技术平台，而BioMilk™技术的发明方Bio-Sourcing公司则认为，该平台将在南非实现端到端生产最新生物药品，并包括原料药。

南非目前以高昂的价格全额进口mAbs等生物治疗药物，导致大部分患者无法获得这些药物。这项创新技术不仅旨在加强南非的制药主权，还将大幅降低生产成本，从而提高肿瘤和危及生命的自身免疫性疾病领域基本药物的可负担性和可获得性。

Bio-Sourcing首席执行官Bertrand Mérot表示，" 我们与知名企业Afrigen的合作标志着Bio-Sourcing在医疗保健领域的应用迈出了重要一步。我很高兴能将BioMilk技术带到非洲，对于非洲而言，该技术在投资、生产成本和可持续性方面的效益比其他任何地方都更为重要。我期待第一家散装工厂的落成，并为南非和其他非洲国家提供患者所需的药品。”

关于Bio-Sourcing:

Bio-Sourcing是一家生物技术公司，已开发出一种可持续和可盈利的独特平台，用于生产新一代生物治疗药物，特别是单克隆抗体。其技术平台的基础是利用基因组编辑和核移植技术，通过山羊奶生产生物治疗药物。

www.bio-sourcing.com

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