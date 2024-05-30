Intelsat與Sony Pictures Networks India延長合作關係，向亞太地區傳輸內容

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的衛星和地面綜合網路營運商之一Intelsat與Sony Pictures Networks India續簽合作協議，向亞太地區（包括印度人聚居的東南亞地區）的數百萬觀眾提供優質娛樂內容。

此次續約彰顯了Intelsat作為Sony Pictures Networks India首選衛星解決方案供應商的地位，有助於向印度及其他地區每天超過十億的觀眾傳輸精彩的印度內容。憑藉Intelsat強大的衛星基礎設施，Sony Pictures Networks India實現了無與倫比的涵蓋範圍和可靠性，提供超長的正常運行時間。

二十多年來，Sony Pictures Networks India仰賴Intelsat有韌性的衛星基礎設施傳播其26個頻道，涵蓋了7億多觀眾。Intelsat先進的衛星技術為廣播公司提供了多項關鍵優勢：

無與倫比的涵蓋範圍： Intelsat廣泛的衛星網路提供穩定可靠的訊號傳輸，即使是偏遠地區也不例外，因此非常適合觸達廣大亞太地區的觀眾。

Intelsat廣泛的衛星網路提供穩定可靠的訊號傳輸，即使是偏遠地區也不例外，因此非常適合觸達廣大亞太地區的觀眾。 超長正常運行時間和可靠性： Sony Pictures Networks India等廣播公司需要一種能夠處理直播節目的解決方案。Intelsat的網路具有超長的正常運行時間和卓越的訊號品質，因此觀眾可以獲得不間斷的娛樂節目。

Sony Pictures Networks India等廣播公司需要一種能夠處理直播節目的解決方案。Intelsat的網路具有超長的正常運行時間和卓越的訊號品質，因此觀眾可以獲得不間斷的娛樂節目。 先進的保護功能：Intelsat的衛星配備了先進的保護功能，可防止訊號干擾，從而確保內容能夠送達目標受眾。此外，在軌備份解決方案可提供進一步的冗餘，在發生意外情況時充分減少停機時間。

Intelsat的媒體解決方案還為Sony Pictures Networks India提供了無與倫比的韌性和抗干擾在軌保護，使其能夠充滿信心地駕馭動態的廣播環境。

Intelsat區域副總裁Gaurav Kharod表示：「Sony Pictures Networks India延長與Intelsat的合作關係，證明了我們的綜合衛星通信系統在瞬息萬變的世界中的穩健性和可靠性。此次續約體現了我們的共同願景，即利用先進的衛星技術推動創新，提升亞太和東南亞地區消費者的連線體驗。」

關於 Intelsat

Intelsat的全球專業團隊專注於透過該公司的下一代全球網路和代管服務，為政府、非政府組織和商業客戶提供順暢、安全的衛星通訊。Intelsat透過經營全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎設施來彌合數位鴻溝，使人們及其使用的工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、經由天空收聽，以此來交流、合作及共存。自60年前成立以來，公司在服務客戶和地球方面一直是衛星產業「第一」的代名詞。 Intelsat 的團隊成員憑藉創新傳統，專注於因應下一代的挑戰，現在又將目光投向了太空領域的「下一個第一」，他們正在顛覆這一領域，引領產業的數位化轉型。

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