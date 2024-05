Cleanaway s'engage pour le développement durable avec AMCS

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--AMCS, leader mondial des logiciels de développement durable pour les industries fondamentales, a le plaisir d'annoncer que Cleanaway a choisi AMCS pour sa solution d'entreprise en matière de traitement des commandes et de transport. Ce partenariat stratégique contribuera à faire progresser le projet « CustomerConnect » de Cleanaway, sur plusieurs phases, en exploitant les données et l'IA pour mener des opérations plus efficaces et améliorer l'expérience client.

Cleanaway est le leader australien de la gestion des déchets et de la récupération des ressources. Maîtrisant plus de 300 sites à travers le pays, tous les flux de déchets, et générant plus de 3,5 milliards de dollars australiens de revenus annuels, Cleanaway a choisi AMCS pour moderniser ses opérations de traitement des commandes et permettre à l'entreprise de progresser vers son objectif visant à rendre possible un avenir durable de manière conjointe. La solution servira de centre de traitement des commandes de Cleanaway, qui englobera sa flotte commerciale de camions et remplacera un ensemble complexe de 15 anciens systèmes distincts utilisés auparavant par Cleanaway.

« Nous étions à la recherche d'une solution robuste et évolutive qui réponde à nos besoins et c'est AMCS qui s'est détaché », a déclaré Matt French, directeur de programme chez Cleanaway. « La plateforme AMCS et les produits qui l'accompagnent fourniront une solution évolutive qui accompagnera nos besoins croissants, améliorera l'expérience client et la satisfaction des employés, tout en contribuant à augmenter l'efficacité opérationnelle dans toutes nos unités opérationnelles ».

Le centre de traitement des commandes de Cleanaway sera composé de la gamme de produits suivante d'AMCS Group : AMCS Platform, Smart Dispatch, Route Planner, Fleet Planner, Guided Navigation, Site Safety Module et Fleet Maintenance. La solution unifiée et moderne se verra enrichie par plusieurs API de soutien, offrant une expérience utilisateur intuitive, des données en temps réel avec des capacités de visualisation et d'intelligence haut de gamme, ainsi qu'une évolutivité de niveau entreprise.

« Nous sommes très heureux de soutenir Cleanaway avec une plateforme de traitement des commandes moderne dans le cloud », a déclaré Jimmy Martin, cofondateur et CEO d'AMCS Group. « Cleanaway reflète notre engagement en faveur d'un avenir plus durable et je suis vraiment impressionné par la vision de Cleanaway, la grande compétence de ses employés et les ressources qu'ils ont consacrées à ce projet. Conjointement, grâce à notre expertise globale dans le domaine de l'industrie des déchets et du recyclage, nous veillerons à ce que notre solution spécialisée soutienne la transformation numérique de Cleanaway et l'aide à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'activité et de développement durable ».

Le partenariat vise à accorder des avantages importants à Cleanaway, notamment une meilleure expérience client, une plus grande satisfaction des employés grâce à un partage efficace des informations et des rapports, des occasions de croissance des revenus et une plus grande efficacité des opérations et des ressources.

À propos de Cleanaway

Cleanaway Waste Management Ltd est l'entreprise leader en Australie de gestion des déchets et de récupération des ressources, qui possède un réseau national de ressources uniques de collecte, de traitement et de sites de décharge. Cleanaway est opérationnelle sur plus de 300 sites et emploie plus de 7 700 personnes.

Notre philosophie prône que tous les déchets sont des ressources et notre objectif est d'intégrer la récupération, le recyclage et la réutilisation dans toutes nos activités et celles de nos clients. Notre mission est de rendre possible, conjointement, un avenir durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cleanaway.com.au

À propos d'AMCS

Chez AMCS, nous sommes axés sur la durabilité des performances, en permettant aux industries à forte intensité de ressources de stimuler la durabilité et la rentabilité. Des décennies d'expérience ont permis que nos solutions logicielles soient conçues par des personnes très au fait de votre activité. Elles offrent des solutions pratiques aux secteurs des ressources, des déchets, du recyclage, du transport, de la fabrication et des services publics.

Basé en Irlande, avec des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Australie, AMCS est un leader du marché mondial possédant plus de 1 300 membres au sein d'une équipe très motivée par sa mission. L'expertise combinée de notre équipe permet à AMCS de fournir des solutions innovantes et une vision solide, qui aide les clients à stimuler leur croissance et à atteindre un succès durable. En tant que partenaire mondial de confiance, nous travaillons avec plus de 5 000 clients dans plus de 80 pays en fournissant des solutions numériques qui créent un impact important et mesurable en augmentant la satisfaction client, en améliorant la durabilité et en majorant les marges.

Chez AMCS, nous sommes prêts à innover avec vous, en déployant nos experts, nos processus et notre technologie pour faire progresser votre entreprise et vous préparer à réussir dans un avenir plus durable, net zéro carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.amcsgroup.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.