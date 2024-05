Kraft Heinz Canada et Highbury Canco prolongent leur entente de production à l’usine de Leamington jusqu’en 2027

LEAMINGTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kraft Heinz Canada et Highbury Canco ont annoncé la prolongation de leur entente de partenariat à Leamington de quatre années supplémentaires, un accord désormais en vigueur jusqu’à la fin de 2027. Il s’agit de la troisième prolongation de ce partenariat à long terme entre les deux entreprises du sud de l’Ontario, qui permet de maintenir les emplois et de stimuler l’économie dans la région.

Highbury Canco emploie plus de 600 Canadiens dans son usine de 2,1 millions de pieds carrés à Leamington, où elle assure la production de certains des produits de Kraft Heinz Canada les plus appréciés, notamment les haricots Heinz, le jus de tomate Heinz et la sauce pour pâtes Classico. Kraft Heinz Canada, le deuxième plus important fabricant de produits alimentaires au pays, est ravi de prolonger son partenariat avec Highbury Canco et, ainsi, de garantir que bon nombre de ses produits locaux continueront d’être fabriqués à Leamington pendant encore plusieurs années.

« Nous sommes fiers de prolonger notre entente avec Highbury Canco, et nous sommes des plus heureux de pouvoir continuer à confier la fabrication de produits de Kraft Heinz Canada aux employés talentueux et travaillants de son usine de Leamington pendant encore quatre ans », a déclaré Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada. « Nous bâtissons sans cesse de solides partenariats locaux partout au Canada, notre deuxième plus grand marché, depuis plus de 100 ans, et cette nouvelle entente témoigne de notre engagement indéfectible envers les communautés canadiennes.

Kraft Heinz Canada demeure le plus grand partenaire de Highbury Canco au Canada, d’où proviennent plus de 220 millions de livres de tomates de l’Ontario utilisées chaque année pour fabriquer ses produits. L’usine de Leamington produit exclusivement la pâte de tomate qui entre dans la fabrication de la totalité du ketchup Heinz, entièrement fabriqué à l’usine Kraft Heinz de Mont-Royal, à Montréal.

« La prolongation de notre partenariat avec Kraft Heinz Canada de quatre années nous assure une stabilité accrue, dont notre usine et notre main-d’œuvre pourront bénéficier », a déclaré Sam Diab, président-directeur général de Highbury Canco. « Il s’agit d’une alliance mutuellement profitable, qui revêt une grande importance pour la communauté de Leamington et pour les Canadiens, qui peuvent ainsi continuer d’apprécier les produits de Kraft Heinz Canada fabriqués dans des usines comme la nôtre. »

La valeur au détail estimée des produits de Kraft Heinz Canada qui seront fabriqués à l’usine de Highbury Canco à Leamington au cours des quatre prochaines années s’élève à plus d’un milliard de dollars.

À propose de Kraft Heinz Canada

L’héritage de Kraft Heinz Canada remonte à plus d’un siècle, en 1903 plus précisément, alors que James Lewis Kraft, un habitant de Stevensville, en Ontario, a commencé à vendre du fromage sur un chariot tiré par des chevaux. Heinz Canada a ensuite été fondée en 1909 à Leamington, en Ontario, alors qu’elle commença à vendre ses tout premiers produits, des cornichons provenant de producteurs locaux. En 2015, une fusion entre Kraft Foods Group et H.J. Heinz Company a donné naissance à une nouvelle filiale de Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC), Kraft Heinz Canada, aujourd’hui la deuxième plus grande entreprise canadienne d’aliments et de boissons emblématiques, comme le beurre d’arachide Kraft, le ketchup Heinz, le KD, le fromage à la crème Philadelphia, la vinaigrette Renée’s, le Jell-O, la sauce Classico, le Kool-Aid et le café Maxwell House, qu’on retrouve aujourd’hui dans plus de 97 pour cent des ménages canadiens.

Kraft Heinz Canada est également à l’origine d’une transformation inspirée de la mission globale de Kraft Heinz, Rendre la vie délicieuse, en créant des moments mémorables dans les communautés grâce à des initiatives locales, telles que Place aux jeux et Kraft Hockeyville, et en soutenant les banques alimentaires aux quatre coins du pays par l’intermédiaire du Projet Garde-manger de Kraft Heinz. Pour en apprendre davantage sur notre parcours, visitez kraftheinz.com/fr-ca ou suivez-nous sur LinkedIn.