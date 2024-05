Nippon Sanso Holdings Corporation : son groupe australien acquiert des activités de GPL dans le nord et l’ouest de l’Australie

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Nippon Sanso Holdings Corporation (PDG : Toshihiko Hamada) a le plaisir d’annoncer que Supagas Pty Ltd (siège social : Nouvelle-Galles du Sud ; ci-après « Supagas »), sa filiale commerciale en Australie, a signé un accord d’achat et de vente avec Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers (ci-après « WesCEF ») pour acquérir les activités de vente de GPL en Australie-Occidentale (ci-après « AO ») et dans le Territoire du Nord (ci-après « TN ») de Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd (ci-après « Kleenheat »), qui s’occupe des activités GPL de WesCEF.

Contexte et objectif de l’acquisition.

En plus de son activité principale de fourniture de GPL, Supagas développe à une allure régulière ses activités de fourniture de gaz industriels et d’autres produits par l’intermédiaire de ses 48 bureaux et de ses plus de 200 points de vente en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland.

Supagas avait l’intention d’acquérir un réseau de vente bien établi dans le nord et l’ouest de l’Australie, et d’étendre ses canaux de vente. La récente proposition de Wesfarmers relative à la vente des actifs de Kleenheat correspondant aux plans d’expansion commerciale de Supagas, l’accord a été conclu.

Grâce à l’acquisition des activités de vente de GPL de Kleenheat, qui, depuis plus de 65 ans, assure un approvisionnement stable en GPL pour la demande résidentielle et industrielle en AO et dans le TN, Supagas va élargir ses canaux de vente dans le nord et l’ouest de l’Australie, ce qui lui permettra de réaliser des synergies non seulement avec le GPL, mais également avec ses activités existantes dans le domaine du gaz industriel, ainsi que de stimuler durablement sa rentabilité.

Vue d’ensemble de l’acquisition

Activité : Activité de vente de GPL de Kleenheat en AO et dans le TN

Actifs commerciaux : Installations d’approvisionnement en GPL (terrains, bâtiments) et installations connexes (y compris les installations d’approvisionnement et les véhicules)

Plans pour l’avenir

L’achat devrait être finalisé d'ici à la fin du mois d’août, sous réserve de l’approbation de l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).

Nippon Sanso Holdings Group est le quatrième fournisseur mondial de gaz industriels, électroniques et médicaux. Il opère dans quatre régions géographiques – le Japon, les États-Unis, l’Europe et l’Asie et l’Océanie – et couvre plus de 30 pays et régions. En outre, l’activité Thermos fournit des produits de la marque THERMOS dans plus de 120 pays à travers le monde. Depuis sa création en 1910 sous le nom de Nippon Sanso Ltd., le groupe s’attache à créer de la valeur sociale par le biais de solutions innovantes dans le domaine des gaz, qui augmentent la productivité industrielle, améliorent le bien-être des personnes et contribuent à un avenir plus durable. Avec plus de 19 000 employés, nous sommes ensemble « les professionnels du gaz » et nous avons tous le même objectif : « Améliorer la vie grâce à la technologie du gaz ».

Avis important : Négoce des actions ordinaires de Nippon Sanso Holdings Corporation - Avis de non-responsabilité concernant les American Depository Receipts non parrainés

Nippon Sanso Holdings Corporation (« NSHD ») encourage toute personne intéressée par l’achat ou la vente de ses actions ordinaires à le faire à la Bourse de Tokyo, où ses actions ordinaires sont cotées et principalement négociées. Les informations fournies par NSHD ne visent pas à faciliter les opérations sur les American Depository Receipts (« ADR ») non parrainés, et ne doivent pas être utilisées pour décider d’effectuer des opérations sur ces derniers.

NSHD n’a pas participé, soutenu, encouragé ni consenti, et ne participe pas, ne soutient pas, n’encourage pas ni ne consent à la création de programmes d’ADR non parrainés ou à l’émission ou à la négociation d’ADR émis dans le cadre de ses actions ordinaires. NSHD n’est responsable envers aucun détenteur d’ADR, banque ou institution dépositaire, et aucune de ces personnes ou entités ne devrait en arriver à penser (i) que NSHD a des obligations de déclaration au sens de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934 (« Exchange Act »), ni (ii) que le site web de NSHD contiendra régulièrement toutes les informations nécessaires pour que NSHD conserve une exemption d’enregistrement de ses actions ordinaires en vertu de l’Exchange Act et des dispositions de la règle 12g3-2(b).

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NSHD et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité envers les détenteurs d’ADR, ainsi qu’envers les banques, les institutions de dépôt ou toute autre entité ou personne en relation avec des ADR non parrainées représentant ses actions ordinaires.

