TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Nippon Sanso Holdings Corporation (voorzitter CEO: Toshihiko Hamada) kondigt met genoegen aan dat Supagas Pty Ltd (hoofdzetel: New South Wales, Australië; hierna aangeduid als "Supagas"), het bedrijfsfiliaal in Australië, een koop- en verkoopakkoord heeft ondertekend met Wesfarmers Chemicals, Energy & Fertilisers (hierna aangeduid als "WesCEF") om de LPG-verkoopsactiviteiten over te nemen in West-Australië (hierna aangeduid als "WA") en het Noordelijke Grondgebied (hierna aangeduid als "NT") van Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd (hierna aangeduid als "Kleenheat"), dat de LPG-activiteiten van WesCEF beheert.

Achtergrond en doel van de overname

Naast haar hoofdactiviteien om LPG te leveren, is Supagas al gestaag bezig met het uitbreiden van haar activiteiten in de toelevering van industriële gassen en andere producten via 48 kantoren en meer dan 200 retails in New South Wales en Queensland.

