FourKites schließt sich einem Konsortium führender Supply-Chain-Manager an, die daran arbeiten, die Dispositionstechnologie in der gesamten Logistikbranche zu optimieren

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Der führende Anbieter von Echtzeit-Sichtbarkeit in der Lieferkette, FourKites ® hat heute seine Rolle als Zusammenarbeitspartner im Scheduling Standards Consortium (SSC) bekannt gegeben und ist damit die erste teilnehmende Echtzeit-Sichtbarkeitsplattform. FourKites schließt sich den am SSC beteiligten Organisationen an - darunter Arrive Logistics, BlueYonder, Coyote Logistics, DHL, e2open, Echo, J.B. Hunt Transport, Lineage, Mastery, One Network Enterprises, Oracle, Ryder, TI NTG, Uber Freight, Werner und Worldwide Express -, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Effizienz in der Supply-Chain-Technologie zu steigern.

Die Frachtplanung ist ein allgegenwärtiges Problem in der Lieferkette, das durch das enorme Wachstum und die Diversifizierung der Planungslösungen in den letzten zehn Jahren noch verstärkt wurde. Verlader und Spediteure müssen heute mit Dutzenden von Methoden der Frachtplanung mit Verladern jonglieren, jede mit ihrer eigenen Schnittstelle und API, was zu Reibungen und Ineffizienzen in der gesamten Lieferkette führt.

Als Reaktion auf diese Herausforderung schlossen sich J.B. Hunt und Uber Freight 2022 zusammen, um das SSC zu gründen und den ersten universellen Terminplanungsstandard in Form einer API zu schaffen. Das Ziel des SSC ist es, die Integration von Systemen in dem fragmentierten Ökosystem zwischen Verladern, Spediteuren und Zwischenhändlern zu vereinfachen, um einen effizienteren Terminplanungsprozess zu schaffen, an dem viele führende Organisationen beteiligt sind und den Standard vorantreiben. Der SSC hat einen universellen Standard für die API befürwortet, der am 2. Oktober 2023 veröffentlicht werden soll und der die Notwendigkeit mehrerer Schnittstellen beseitigt und den Spediteuren die Interaktion über eine einzige Schnittstelle ermöglicht..

„Die Einführung einer universellen Terminplanungs-API ermöglicht eine nahtlose Koordination über die gesamte Lieferkette hinweg“, erklärt Viral Parekh, Head of Logistics Operations bei The Kraft Heinz Company. „Je mehr Unternehmen sich diesem einheitlichen Ansatz anschließen, desto mehr ebnen wir den Weg für eine beispiellose Systemeffizienz, die den Betrieb rationalisiert und das Wachstum der gesamten Branche vorantreibt.“

FourKites arbeitet mit dem SSC zusammen, weil das Unternehmen sich nachweislich dafür einsetzt, die Leistung des Ökosystems zu optimieren, den Erfolg der Betreiber zu steigern und eine benutzerfreundlichere Betriebsumgebung zu schaffen. Darüber hinaus ist FourKites aufgrund seines soliden Kundenstamms und seiner anerkannten Branchenführerschaft in der Lage, eine Rolle bei der Entwicklung der API zu spielen und die Akzeptanz durch sein Kunden- und Partnernetzwerk zu beschleunigen. Mit über 100.000 Terminen, die jeden Monat über die Plattform geplant werden, ist Slot Manager eines der am schnellsten wachsenden Produkte von FourKites, da er die mit der manuellen Buchung von Zeitfenstern verbundenen Reibungsverluste deutlich reduziert.

„Wir freuen uns sehr, an diesem Konsortium von Branchengrößen teilzunehmen“, sagt Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. „Eine einzige API zwischen unserer Slot-Manager-Lösung und den Speditionsnetzwerken unserer Verlader wird eine reibungslose Betriebsumgebung für alle Beteiligten schaffen und FourKites-Kunden zu Shippers of Choice machen, mit geringeren Kosten und einer zuverlässigen, seriösen Integration.“

Die Hauptziele des SSC sind die Definition des API-Standards für den Austausch von Dispositionsinformationen, die Beseitigung manueller Prozesse durch die Automatisierung von Interaktionen, wo immer dies möglich ist, die Implementierung standardisierter Schnittstellen und Integrationen über die wichtigsten Plattformen hinweg sowie die Förderung des Standards in der gesamten Branche.

Über das Scheduling Standards Consortium (SSC)

Das Scheduling Standards Consortium (SSC) wurde 2022 von Convoy, J.B. Hunt und Uber Freight gegründet, um Standards für die Planung von Frachtterminen zu schaffen, die einen konsistenten Einblick in die Lieferkette ermöglichen. Gemeinsam mit Verladern, Spediteuren und Zwischenhändlern will das SSC die Integration von Systemen in einem fragmentierten Ökosystem vereinfachen und die Effizienz in der gesamten Frachtbranche steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.FreightAPIs.org.

Über FourKites

FourKites®, die weltweit führende Plattform für die Transparenz der Lieferkette, bietet Führungskräften einen umfassenden Einblick in Transport, Lagerplätze, Lager, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3,2 Millionen Sendungen auf der Straße, der Schiene, dem Wasser, in der Luft, als Paket und auf der letzten Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Territorien. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.500 der weltweit bekanntesten Marken - darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Lebensmittel- und Getränkehersteller - vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Um mehr zu erfahren gehen Sie zu https://www.fourkites.com/.

