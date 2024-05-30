Nippon Sanso Holdings Corporation：澳大利亚子公司收购澳大利亚北部和西部地区的液化石油气(LPG)业务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Nippon Sanso Holdings Corporation（总裁兼首席执行官：Toshihiko Hamada）非常高兴地宣布，其在澳大利亚的业务子公司Supagas Pty Ltd（总部位于澳大利亚新南威尔士州，以下简称“Supagas”）已与Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers（以下简称“WesCEF”）签署购销协议，收购Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd（以下简称“Kleenheat”，从事WesCEF液化石油气业务的处理）在西澳大利亚州（以下简称“WA”）和北领地（以下简称“NT”）的液化石油气销售业务。

收购的背景和目的

Supagas不仅拥有供应液化石油气(LPG)这一核心业务，而且已在新南威尔士州和昆士兰州的48个办事处和200多个零售点，稳步扩展工业气体和其他产品的供应业务。

Supagas一直希望在澳大利亚北部和西部收购一个成熟的销售网络，并扩展其销售渠道。最近，Wesfarmers提出出售Kleenheat资产的动议，这与Supagas的业务扩展计划不谋而合，最终促成了这项协议。

通过收购Kleenheat的液化石油气销售业务（该业务在过去65年中，持续稳定地提供液化石油气，满足西澳和北领地的居民用气及工业用气需求），Supagas将销售渠道拓展至澳大利亚北部和西部，此举不仅将在液化石油气业务内部产生协同效应，还将与公司现有的工业气体业务相结合，实现盈利能力的可持续提升。

收购概况

业务：Kleenheat在西澳和北领地的液化石油气销售业务

业务资产：液化石油气供应设施（土地、建筑物）及相关设施（包括供应设施和车辆）

未来计划

该交易预计将在8月底前完成，但须经澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)批准。

Nippon Sanso Holdings Group是全球第四大工业、电子和医疗气体供应商，业务遍布日本、美国、欧洲以及亚洲和大洋洲四个地理区域，覆盖超过30个国家和地区。此外，Thermos（膳魔师）业务部门向全球120多个国家/地区供应THERMOS品牌产品。自1910年以Nippon Sanso Ltd.之名成立以来，本集团一直通过创新气体解决方案创造社会价值，提高工业生产力、增进人类福祉，并为打造更加可持续的未来贡献力量。我们旗下的19,000名员工均以“气体专业人士”自诩，并抱持“通过气体技术让生活更美好”的共同目标

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