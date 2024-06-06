AroFlo和NECA聯手簡化電氣承包商的安全性法規遵從

澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 雲端作業管理軟體的領導廠商AroFlo和代表電氣和通訊承包產業的澳洲領先組織國家電氣和通訊協會(NECA)合作，為NECA成員實現安全性法規遵從程序的現代化。

透過這種策略性合作夥伴關係，選定地區的NECA成員現在可以直接在AroFlo平台中順暢存取21份NECA安全性法規遵從表格。這種整合旨在顯著提高效率、簡化流程並提升整個電氣承包產業的安全性標準，並且僅向新南威爾士州、昆士蘭州、首都領地、塔斯馬尼亞州和西澳州的NECA成員提供。

AroFlo總經理Peter Darley表示：「我們很高興與NECA合作，為我們的用戶提供無與倫比的途徑來存取基本安全性法規遵從資源。透過將NECA的專業知識直接整合到我們的平台中，我們將為電氣承包商提供他們所需的工具，以優先考慮安全性、簡化營運和推動業務成長。」

NECA會員經理Todd Shipp表示：「提高現場安全性與法規遵從對於電氣企業的長期成功至關重要。我們與AroFlo的合作簡化了對SWMS等NECA資源的存取，節省了承包商的時間並確保了高效的文件管理。」

這種合作將為NECA成員節省寶貴的時間，因為他們不再需要在AroFlo系統中從零開始建構表格。透過直接存取預先建構的NECA安全性表格，承包商可以加快他們的工作流程，節省時間和資源。

該整合還將使AroFlo的現場工作人員能夠在工作現場直接透過行動裝置填寫法規遵從表格。這種即時功能可確保遵守法規要求並強化現場安全性措施。

有關此次合作的益處的更多資訊，請造訪我們的網站：https://aroflo.com/integrations/neca

關於AroFlo：

AroFlo是一家專注於貿易產業的軟體公司，總部位於澳洲墨爾本。AroFlo由一位前電工于2001年創立，旨在不斷為商界人士和貿易企業主開發和改進其作業管理軟體平台。

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