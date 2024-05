Nippon Sanso Holdings Corporation: Empresa do grupo australiano adquire negócios de GLP no norte e oeste da Austrália

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Nippon Sanso Holdings Corporation (Presidente, CEO: Toshihiko Hamada) tem o prazer de anunciar que a Supagas Pty Ltd (sede: Nova Gales do Sul, Austrália; aqui denominada “Supagas”), a empresa subsidiária na Austrália, assinou um contrato de compra e venda com a Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers (aqui denominada “WesCEF”) para adquirir o negócio de vendas de GLP na Austrália Ocidental (doravante denominada "WA") e no Território do Norte (aqui denominado “NT”) da Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd (aqui denominada “Kleenheat”), que cuida do negócio

Histórico e objetivo da aquisição

Além de seu negócio principal de fornecimento de GLP, a Supagas já está expandindo constantemente seus negócios no fornecimento de gases industriais e outros produtos através de 48 escritórios e mais de 200 varejistas em New South Wales e Queensland.

A Supagas tem como objetivo adquirir uma rede de vendas estabelecida no norte e no oeste da Austrália e expandir seus canais de vendas. A recente proposta da Wesfarmers para a venda dos ativos da Kleenheat corresponde aos planos de expansão dos negócios da Supagas, o que levou à conclusão desse acordo.

Por meio da aquisição do negócio de vendas de GLP da Kleenheat, que tem um fornecimento estável de GLP para a demanda residencial e industrial em WA e NT por mais de 65 anos, a Supagas expandirá seus canais de vendas para o norte e oeste da Austrália, perceberá sinergias não apenas com o GLP, mas também com seu negócio de gás industrial existente e alcançará um aumento sustentável na lucratividade.

Visão geral da aquisição

Negócio: O negócio de vendas de GLP da Kleenheat em WA e NT

Ativos comerciais: Instalações de fornecimento de GLP (terrenos, edifícios) e instalações relacionadas (incluindo instalações de fornecimento e veículos)

Planos futuros

Espera-se que a compra seja concluída até o final de agosto, sujeita à aprovação da Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).

O Nippon Sanso Holdings Group é o quarto maior fornecedor mundial de gases industriais, eletrônicos e medicinais, operando em quatro regiões geográficas – Japão, EUA, Europa e Ásia e Oceania – cobrindo mais de 30 países e regiões. Além disso, o negócio da Thermos fornece produtos da marca THERMOS para mais de 120 países em todo o mundo. Desde a sua fundação como Nippon Sanso Ltd. em 1910, o grupo se destaca por criar valor social por meio de soluções inovadoras de gás que aumentam a produtividade industrial, melhoram o bem-estar humano e contribuem para um futuro mais sustentável. Com mais de 19.000 funcionários, juntos, somos "Os Profissionais do Gás" e todos temos o mesmo objetivo: “Tornar a vida melhor por meio da tecnologia de gás”

Aviso importante – Negociação de ações ordinárias da Nippon Sanso Holdings Corporation, isenção de responsabilidade sobre recibos de depósito americano não patrocinados

A Nippon Sanso Holdings Corporation (“NSHD”) incentiva qualquer pessoa interessada em comprar ou vender suas ações ordinárias a fazê-lo na Bolsa de Valores de Tóquio, que é onde suas ações ordinárias estão listadas e são negociadas principalmente. As divulgações da NSHD não se destinam a facilitar as negociações e não devem ser consideradas para decisões de negociação de American Depository Receipts (“ADRs”) não patrocinados.

A NSHD não participou, não apoia, não incentiva e nem consente com a criação de quaisquer programas de ADR não patrocinados ou com a emissão ou negociação de quaisquer ADRs emitidos nesse âmbito em relação às suas ações ordinárias. A NSHD não faz nenhuma declaração a qualquer detentor de ADR, banco ou instituição depositária, nem qualquer pessoa ou entidade deve formar a crença de que (i) a NSHD tem quaisquer obrigações de relatório nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1934 (“Lei da Bolsa”) ou (ii) o site da NSHD conterá continuamente todas as informações necessárias para que a NSHD mantenha uma isenção do registro de suas ações ordinárias sob a Lei da Bolsa, conforme a Regra 12g3-2(b) neste âmbito.

Na medida máxima permitida pela lei aplicável, a NSHD e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade ou obrigação para com os detentores de ADRs, bancos, instituições depositárias ou quaisquer outras entidades ou indivíduos em relação a quaisquer ADRs não patrocinados representando suas ações ordinárias.

