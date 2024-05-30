Nippon Sanso Holdings Corporation：Australian Group company收購澳洲北部和西部的液化石油氣業務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Nippon Sanso Holdings Corporation（總裁兼執行長：Toshihiko Hamada）欣然宣布，其澳洲業務子公司Supagas Pty Ltd（總部：澳洲新南威爾士州，以下簡稱「Supagas」）與Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers（以下簡稱「WesCEF」）簽署了一份購銷協議，收購Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd（以下簡稱「Kleenheat」）在西澳州和北領地的液化石油氣銷售業務。Kleenheat負責WesCEF的液化石油氣業務。

收購背景和目的

除了供應液化石油氣這一核心業務外，Supagas還透過在新南威爾士州和昆士蘭州的48個辦事處和200多家零售店，穩步擴大工業氣體和其他產品的供應業務。

Supagas一直致力於在澳洲北部和西部獲得成熟的銷售網路，擴大銷售通路。Wesfarmers最近提出的出售Kleenheat資產的建議與Supagas的業務擴張計畫相吻合，因此達成了這項協議。

超過65年來，Kleenheat一直為滿足西澳州和北領地的居民和工業需求而穩定供應液化石油氣。透過收購Kleenheat的液化石油氣銷售業務，Supagas將擴大其在澳洲北部和西部的銷售通路，不僅實現與液化石油氣的相乘效應，還將實現與現有工業氣體業務的相乘效應，並實現獲利能力的持續提升。

收購概述

業務：Kleenheat在西澳州和北領地的液化石油氣銷售業務

業務資產：液化石油氣供應設施（土地、建築物）及相關設施（包括供應設施和車輛）

未來計畫

此次收購可望於8月底完成，但需獲得澳洲競爭與消費者委員會(ACCC)的核准。

The Nippon Sanso Holdings Group是世界第四大工業、電子和醫用氣體供應商，業務遍及日本、美國、歐洲和亞洲以及大洋洲四個地區，涵蓋30多個國家和地區。此外，Thermos業務還向全球120多個國家供應THERMOS品牌產品。自1910年作為Nippon Sanso Ltd.成立以來，集團一直致力於透過創新的氣體解決方案創造社會價值，從而提高工業生產效率，改善人類福祉，為更加永續的未來貢獻力量。我們擁有1.9萬多名員工，攜手打造「燃氣專家」，並且有著共同的目標：「透過燃氣技術讓生活更美好」。

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