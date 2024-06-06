AroFlo和NECA联手合作，简化电气承包商的安全合规流程

澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 基于云的先进作业管理软件提供商AroFlo与澳大利亚代表电气和通信承包行业的领先组织国家电气和通信协会（NECA）携手合作，为NECA成员实现安全合规流程的现代化。

通过这一战略合作伙伴关系，特定地区的NECA成员现在可以直接在AroFlo平台内无缝访问21种NECA安全合规表单。此次整合旨在针对整个电气承包行业大幅提高效率、简化流程并提升安全标准，并且仅面向新南威尔士州、昆士兰州、澳大利亚首都地区、塔斯马尼亚州和西澳大利亚州的NECA成员提供。

AroFlo总经理Peter Darley表示：“ 我们很高兴能与NECA合作，为我们的用户提供先进的基本安全合规资源。通过将NECA的专业知识直接整合到我们的平台中，我们为电气承包商提供了优先考虑安全、简化操作和推动业务增长所需的工具。”

NECA成员经理Todd Shipp说：“ 提高现场安全性和合规性对电气企业的长期成功至关重要，我们与AroFlo的合作简化了对SWMS等NECA资源的访问，节省了承包商的时间，确保了高效的文件管理。”

这项合作将为NECA成员节省宝贵的时间，因为他们将不再需要在AroFlo系统中从零开始创建表单。承包商可以直接访问预建的NECA安全表单，加快工作流程，节省时间和资源。

整合后，AroFlo的现场工作人员还能在工作现场直接通过移动设备填写合规表单。这种实时功能可确保遵守法规要求，并加强现场安全措施。

如需进一步了解此次合作的好处，请访问我们的网站：https://aroflo.com/integrations/neca

关于AroFlo：

AroFlo是一家专注于贸易行业的软件公司，总部位于澳大利亚墨尔本。AroFlo由一名前电工创立于2001年，致力于不断开发和改进面向贸易人员和贸易企业主的工作管理软件平台。

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