Intelsat与Sony Pictures Networks India扩展合作关系向亚太地区传输内容

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大卫星和地面综合网络的运营商Intelsat与Sony Pictures Networks India续签合作协议，向亚太地区（包括印度移民众多的东南亚地区）的数百万观众提供优质娱乐内容。

续签合作伙伴关系彰显了Intelsat作为Sony Pictures Networks India首选卫星解决方案提供商的地位，促进每天向印度及其他地区的十多亿观众传输精彩的印度内容。凭借Intelsat强大的卫星基础设施， Sony Pictures Networks India实现了无与伦比的覆盖范围和可靠性，提供长久正常运行时间。

二十多年来，Sony Pictures Networks India一直依靠Intelsat灵活的卫星基础设施传播其26个频道的节目，观众人数超过7亿。Intelsat先进的卫星技术为广播公司提供了多项关键优势：

无与伦比的覆盖范围： Intelsat的卫星网络覆盖面广，即使在偏远地区也能提供稳定可靠的信号传输，因此非常适合覆盖广大亚太地区的观众。

Intelsat的卫星网络覆盖面广，即使在偏远地区也能提供稳定可靠的信号传输，因此非常适合覆盖广大亚太地区的观众。 正常运行时间长，可靠性高： Sony Pictures Networks India等广播公司需要一种能够处理直播节目的解决方案。Intelsat的网络具有超长的正常运行时间和卓越的信号质量，让观众可以欣赏不间断的娱乐节目。

Sony Pictures Networks India等广播公司需要一种能够处理直播节目的解决方案。Intelsat的网络具有超长的正常运行时间和卓越的信号质量，让观众可以欣赏不间断的娱乐节目。 高级保护功能：Intelsat的卫星配备了先进的功能，可防止信号干扰，确保内容能够送达目标受众。此外，在轨备份解决方案还提供进一步的冗余，在发生意外情况时最大限度地减少停机时间。

Intelsat的媒体解决方案还为Sony Pictures Networks India提供了无与伦比的弹性和在轨抗干扰保护，使其能够自信地驾驭动态的广播环境。

Intelsat区域副总裁Gaurav Kharod表示："Sony Pictures Networks India延续与Intelsat的合作关系，证明了我们的综合卫星通信系统在瞬息万变的世界中的稳健性和可靠性。此次续约体现了我们的共同愿景，即利用先进的卫星技术推动创新，提升亚太和东南亚地区消费者的连接体验。”

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自60年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。如今， Intelsat 团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，旨在颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

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