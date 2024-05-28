CEA携手Dawex成立联合研发实验室，推进行业数据空间创新

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dawex和CEA今天宣布，双方已签署合作协议，创建联合研发实验室。CEA与Dawex的合作旨在构思和开发技术解决方案，以促进数据空间和数据生态系统领域真正具有影响力的创新，并将为应对全球行业挑战提供支持，从而塑造一个更具可持续性和复原力的未来。

创建安全、可信和可互操作的数据生态系统和数据空间，对于推进可靠人工智能以及实现可持续发展的数字化社会而言至关重要。数据交换和数据流通处于推动生成式人工智能等变革性解决方案发展的最前沿，同时由于隐私保护强化技术的整合推动了创新的界限，最终使客户可以使用这些颠覆性技术。

自成立以来，Dawex持续投资于研发，旨在为安全、可信、主权和合规的数据交换创造完美的条件。Dawex将为此次合作提供其在安全数据交换、数据治理、互操作性、标准和规范方面广泛而成熟的专业知识。通过积极参与开发最先进的数据交换解决方案，并进一步推动法规、规范和事实标准的确立，Dawex已证明了其作为策略市场参与者的领导地位，特别是在为最多数量的欧洲数据空间提供支持方面。

CEA通过未来工厂、数字映射、人工智能和数字信任等项目参与加速行业转型，并将在社会和环境责任价值观的指导下，为建立一个强大的创新生态系统添砖加瓦。

Dawex联合首席执行官Fabrice Tocco表示：“创新和研发始终刻在Dawex的DNA中。我们致力于推进数据交换，以应对前瞻性数据挑战，并提供最先进的数据交换技术。我们非常高兴能与CEA合作，携手开发能够改变数据交换的新一代创新技术。”

CEA下属List Institue首席执行官Alexandre Bounouh表示：”数据交换在法国和欧洲目前面临的行业转型中发挥着重要作用，并促成了CEA-List与数据交换和数据生态系统领域的领先公司——Dawex建立合作伙伴关系。联合研发实验室的创建将使我们能够为行业带来全面、可信的数字解决方案。我们的目标只有一个，那就是加快转型，其中包括了能源和气候转型。我们很高兴能与Dawex共同实现这一目标。”

关于Dawex

Dawex是数据交换解决方案领域的领导者，可针对任何商业案例以可靠的方式分发或分享数字产品。通过Dawex的数据交换技术，组织能够创建数字生态系统以及企业数据中心、行业数据中心和数据市场等数据空间，以应对经济、环境和脱二氧化碳挑战。Dawex应联合国邀请，加入联合国环境规划署数据专家组，并被世界经济论坛评为“技术先锋”（Technology Pioneer），也是“可信数据交易”（Trusted Data Transaction）国际标准化计划的发起者。Dawex成立于2015年，总部位于法国，其业务正不断扩展到欧洲、亚洲、北美和中东。

关于CEA

CEA是一家大型研究机构，致力于为法国及其经济和公民谋求最大利益。凭借在基础研究领域的雄厚实力，CEA能够提供切实可行的解决方案，以满足四个关键领域的需求：低碳能源、数字技术、未来医学技术、国防和国家安全。CEA是世界领先的公共研究机构创新者（Clarivate 2024），也是法国工业创新的催化剂和加速器，帮助各行各业的企业提高竞争力，创造脱颖而出的高性能产品，开发引领社会变革的开拓性解决方案。CEA的足迹遍布法国各地，协助当地合作伙伴进行自我创新，从而助力在全国范围内创造可持续的价值和就业机会，满足实际的行业需求。与此同时，该组织还支持其250家初创企业的发展，这些企业是将CEA实验室开发的颠覆性技术和知识带入到工业领域的灵活载体。更多信息： cea.fr/english。

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