Hitachi et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique visant à accélérer l’innovation et la productivité grâce à l’IA générative

SANTA CLARA, Californie et SUNNYVALE, Californie et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501) et Google Cloud annoncent aujourd’hui un partenariat pluriannuel visant à accélérer l’innovation et la productivité des entreprises grâce à l’IA générative. Hitachi créera une nouvelle unité commerciale chargée d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes industriels grâce aux modèles Gemini, à Vertex AI et à d’autres technologies de cloud, et adoptera également l’IA de Google Cloud pour améliorer ses propres produits et services. Grâce à ce partenariat, Hitachi accélérera la croissance de Lumada, son activité numérique principale, et améliorera l’efficacité opérationnelle de Hitachi Group.

Sous la direction de GlobalLogic, leader en ingénierie numérique et filiale de Hitachi Group, ces entreprises créeront l’unité commerciale Hitachi Google Cloud et le centre d’excellence (CoE) Google Cloud afin d’étendre rapidement la technologie Google Cloud à des entreprises clientes nouvelles et existantes. Hitachi collaborera en outre avec Google Cloud pour intégrer la formation à la GenAI de Google Cloud dans le cadre du programme de formation professionnelle GenAI d’Hitachi. Ce programme permettra d’approfondir l’expertise et les services gérés proposés par ces unités commerciales, ce qui garantira aux grandes entreprises l’accès aux ressources nécessaires pour améliorer radicalement leur mode de fonctionnement grâce à l’IA.

Autres domaines d’intérêt de ce partenariat :

Nouvelles solutions de GenAI pour la modernisation des logiciels et le service à la clientèle : Hitachi utilisera des modèles Gemini pour élaborer des solutions qui aident les entreprises à moderniser efficacement les systèmes logiciels existants et adoptera l’IA du centre de contact de Google Cloud pour améliorer l’efficacité et la précision des expériences de service à la clientèle. Par exemple, grâce à Google Cloud Agent Assist, les représentants du service client peuvent bénéficier d’une assistance en temps réel et de suggestions de résolution pour les aider à être plus productifs et à fournir un meilleur service. Ces nouvelles solutions seront compatibles avec l’architecture Platform of Platforms de GlobalLogic, qui est conçue pour répondre aux besoins des entreprises intelligentes.

GlobalLogic et Google Cloud collaborent depuis plus de 15 ans et aident les entreprises à se doter de solutions qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs commerciaux de manière efficace et à grande échelle.

« Grâce à ce partenariat, Hitachi exploitera les capacités d’IA de Google Cloud pour améliorer et renforcer la productivité des employés et accélérer l’innovation. En augmentant les capacités de nos développeurs et de nos unités de réussite client avec les solutions GenAI de Google Cloud, telles que les modèles Vertex AI et Gemini, Hitachi sera en mesure de mieux répondre aux besoins de ses clients dans divers secteurs et dans des domaines complexes tels que l’énergie, la mobilité, la fabrication et les services numériques », déclare Toshiaki Tokunaga, vice-président exécutif et cadre dirigeant d’Hitachi.

Nitesh Banga, directeur général de la division Ingénierie numérique d’Hitachi et président-directeur général de GlobalLogic, ajoute : « Grâce à cette alliance mondiale, Hitachi aligne stratégiquement son approche commerciale avec Google Cloud pour obtenir des résultats tangibles. Nous établissons des voies de collaboration claires, garantissant une efficacité accrue et une accélération de la fourniture de solutions à nos clients communs. Cet investissement dans la construction de notre unité commerciale Google Cloud apportera l’énergie nécessaire, la concentration et la cohésion du travail d’équipe indispensables pour atteindre le délai de mise sur le marché accéléré souhaité, traduisant ainsi l’innovation en une croissance rapide du chiffre d’affaires. »

« Pour résoudre des défis commerciaux complexes grâce à l’IA générative, les entreprises ont besoin d’une technologie avancée et de l’expertise technique nécessaire pour la déployer avec succès dans l’ensemble de leurs organisations », déclare Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud. « Notre partenariat avec Hitachi fournira aux clients les ressources nécessaires pour construire, mettre en œuvre et gérer de manière optimale chaque étape de leurs projets d’IA générative. »

